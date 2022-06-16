日通過「AV救濟法」 演員准無條件解約

設冷靜期 解約後業者須删片

該法例規定，一旦解約，業者須刪除或收起影片。新法給予兩年過渡期，其間演員都可提出解約，其後解約保障期將恢復為一年。另外，法例規定成人影片製片商在簽約後，要先給予簽約者一個月冷靜期才可開拍，開拍後亦要「過冷河」，等候4個月才可公開。若有人以威脅手段阻止演出者解約，可被判囚3年及罰款300萬日圓（約17.5萬港元），至於法人代表可被罰款一億日圓（約583萬港元）。

日本政府今年4月把法定成人年齡下調至18歲後，外界關注18至19歲剛成年者會成為被招募拍攝成人電影的對象，國會議員因而開始討論有關法案。18至19歲人士過往有權以未得監護人同意為由，要求終止合約。

日本內閣府2020年的民調指出，約四分之一青少年至30多歲的女性稱，曾被邀請當模特兒和偶像，當中13%申請相關工作的人曾被要求拍攝色情照或影片。

（法新社）