巴基斯坦經濟危機 官籲少飲茶救國

【明報專訊】受國內外因素影響，巴基斯坦經濟危機加劇，其外匯儲備不斷減少，現時只能應付約兩個月的進口開支。為了讓國家經濟能維持，有官員呼籲民眾每天少飲數杯茶，以助減少國家的進口開支。不過，社交網站上有不少人質疑國家的嚴重經濟危機能否藉減少飲茶來解決。
因新冠疫情、俄軍侵烏影響，國際糧食及能源價格顯著上升，巴基斯坦備受衝擊，進口成本大增，該國亦正面臨亞洲國家中增長最快的通貨膨脹（5月達13.8％）之一。而在雙赤字（twin deficits，即經常帳赤字及財政赤字）膨脹、缺乏外匯流入，及外債償還義務增加下，巴基斯坦的外匯儲備下降。BBC報道，巴國外儲從2月約160億美元（約1248億港元），跌至6月首周的不足100億美元（約780億港元），只能勉強支付約兩個月的產品進口開支。
巴基斯坦是全球最大的茶葉進口國，去年入口額超過6億美元（約46.8億港元）。規劃發展和特別倡議部長伊克巴爾（Ahsan Iqbal）周二（14日）呼籲民眾減少飲茶，稱每日飲少幾杯，就足以降低外匯流出。另外，他亦建議商戶晚上8時半關門以節省電力。
儲備「乾塘」 向IMF求助
為解決經濟困境，巴國政府上周公布一項新的470億美元（約3670億港元）預算，藉此說服國際貨幣基金組織（IMF）重啟2019年達成協議的救助計劃。IMF的協議原想緩解巴國因外儲不足和多年增長停滯造成的經濟危機，但後來在質疑巴基斯坦的財政狀况後暫停該項目。巴基斯坦政府多年來因理財不善及投資於經濟上不可行的項目，令國家經濟狀况長期不穩。