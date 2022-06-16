巴基斯坦經濟危機 官籲少飲茶救國

因新冠疫情、俄軍侵烏影響，國際糧食及能源價格顯著上升，巴基斯坦備受衝擊，進口成本大增，該國亦正面臨亞洲國家中增長最快的通貨膨脹（5月達13.8％）之一。而在雙赤字（twin deficits，即經常帳赤字及財政赤字）膨脹、缺乏外匯流入，及外債償還義務增加下，巴基斯坦的外匯儲備下降。BBC報道，巴國外儲從2月約160億美元（約1248億港元），跌至6月首周的不足100億美元（約780億港元），只能勉強支付約兩個月的產品進口開支。

巴基斯坦是全球最大的茶葉進口國，去年入口額超過6億美元（約46.8億港元）。規劃發展和特別倡議部長伊克巴爾（Ahsan Iqbal）周二（14日）呼籲民眾減少飲茶，稱每日飲少幾杯，就足以降低外匯流出。另外，他亦建議商戶晚上8時半關門以節省電力。

儲備「乾塘」 向IMF求助

為解決經濟困境，巴國政府上周公布一項新的470億美元（約3670億港元）預算，藉此說服國際貨幣基金組織（IMF）重啟2019年達成協議的救助計劃。IMF的協議原想緩解巴國因外儲不足和多年增長停滯造成的經濟危機，但後來在質疑巴基斯坦的財政狀况後暫停該項目。巴基斯坦政府多年來因理財不善及投資於經濟上不可行的項目，令國家經濟狀况長期不穩。

（BBC/彭博社）