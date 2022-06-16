美官員料烏戰瀕關鍵時刻 3可能局面

官員認為最後一種情况不太可能發生。另外，中國國家主席習近平昨與俄羅斯總統普京通電話，表示中方願同俄方繼續在涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持。

烏克蘭軍隊抗俄至今快要耗盡蘇製彈藥，呼籲西方國家提供重型武器支援。烏克蘭總統澤連斯基的顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）周一指烏國需要1000門榴彈炮、500輛坦克和1000架無人機，而西方國家早前承諾提供北約標準的武器，例如美國的先進火箭。美國防長奧斯汀昨趁在布魯塞爾出席北約成員國防長會議期間，跟約50國代表討論俄烏戰爭局勢。美國國防高級官員事前放風，說美方屆時或宣布向烏提供更多武器。

習近平普京通電話：主權問題互支持

俄軍自2月24日起侵烏，美國及其他西方國家消息人士對CNN表示，俄烏戰爭已到關鍵階段，將決定今次衝突的長遠結果。CNN報道，這關鍵時刻或促使一直向烏克蘭提供支持、但令自身經濟及武器庫存壓力不斷增加的西方國家，作出艱難決定。

西方一直呼籲中國向俄羅斯施加影響力，協助解決俄烏衝突。

不過，習近平昨與普京通電話時，卻強調中俄相互支持，說中方願同俄方繼續在涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持，密切兩國戰略協作，加強在聯合國、金磚國家、上海合作組織等重要國際和地區組織的溝通協調，促進新興市場國家和發展中國家團結合作，推動國際秩序和全球治理朝着更加公正合理的方向發展。

另外，俄羅斯周二(14日)宣布把49名英國公民列入黑名單，包括英國防官員及29名記者等，禁止他們入境俄國。

（CNN/法新社/路透社/中央社）

（俄軍侵烏）