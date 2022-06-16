憂遭盧旺達送返原居地 「避秦」人蛇萌死念

該班機原定將3名伊朗人、兩名伊拉克庫爾德族人、一名越南人和一名阿爾巴尼亞人送往盧旺達。他們都是在5月中旬乘小艇經英倫海峽抵英，近日在最後關頭提出法律挑戰，以免被強行送往盧旺達。

脫離人口販子剝削 又墮深淵

在航班本來即將啟航前，26歲阿爾巴尼亞男子向《衛報》表示，在阿爾巴尼亞被人口販子剝削了6個月後，被販運到法國，再被安排乘小艇到英國。他難以接受英國將他送往盧旺達，「我精神狀態十分惡劣。我對盧旺達一無所知。我從未到過非洲，不認為我會安全。我不能返回阿爾巴尼亞，因為人口販子會殺我。英國是唯一安全地方。他們怎能將一名阿爾巴尼亞人送到非洲」。他說曾想過寧願自盡也不想上機。

一名伊朗男子說，擔心被送到盧旺達後與在英兒子分隔異地，「我一直以為這裏（英國）有公義，但最後發現沒有」。另一伊朗男子表示，在伊朗曾參加反政府活動，擔心政治迫害而避秦，又指伊朗與盧旺達友好，憂到達盧旺達後當地政府會將他送返伊朗。

25歲伊拉克庫爾德族男子則說，因被在伊拉克政府任高位的親戚恐嚇而離國，知道英國會將他遣送盧旺達後，形容在希斯路機場附近覊留中心等候登機時「無人能夠入睡。我們一閉上眼就發噩夢。我們都心力交瘁」，呼籲「不要讓這班機起飛」。

（衛報）