BA.4及BA.5肆虐 歐疾控中心發警告

ECDC聲明指出，BA.4及BA.5分別於今年1月和2月在南非首次被檢測到，並於5月成為該國主流變種，雖然目前歐洲國家檢測到的病例還不算多，但近幾星期有漸增趨勢，其中在重災區葡萄牙，BA.5已成為主要變種病毒株。葡萄牙是歐盟中首個發現相關病例的國家，同時亦是BA.4和BA.5比例顯著增加的國家，截至上月底BA.5已佔該國確診個案的87%。在最近幾周，奧地利、比利時、丹麥、法國、德國、愛爾蘭、意大利、荷蘭和西班牙等國發現的BA.4和BA.5感染比例都在上升。

聲明提到，有證據顯示BA.4及BA.5較其他新冠變種傳播力更強，雖然在目前數據有限下，尚沒證據顯示BA.4和BA.5較BA.1和BA.2會導致重症風險增加，但前者的優勢在於能避開免疫系統，包括疫苗和經由感染產生的抗體。此外，大量個案出現仍會拉高住院、重症和死亡人數。

在美國，疾病控制及預防中心（CDC）上周表示，截至6月4日，BA.4及BA.5新個案分別佔全國近5%和8%。

加總理美衛生部長兩度確診

另一方面，加拿大總理杜魯多周一在社交平台證實確診新冠病毒，是繼今年1月底染疫後再次確診。他表示由於已接種疫苗，自己感覺尚好。另外，美國衛生部長貝塞拉周一亦確診新冠病毒，症狀輕微，會在隔離期間繼續工作。貝塞拉之前已接種加強劑，他上月18日在德國訪問期間曾宣布新冠病毒檢測呈陽性。

（ECDC/路透社）