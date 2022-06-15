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2022年6月15日星期三
國際新聞
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厄瓜多爾‧反政府示威
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【明報專訊】深受通脹、失業和貧窮問題困擾的厄瓜多爾，周一有示威者封鎖道路，要求政府降低燃料價格。在首都基多，有學生燃點火堆抗議政府施政缺失。
（法新社）
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