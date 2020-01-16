通脹近半世紀新高 奧地利500億紓困

一如許多其他國家，奧地利經歷數十年來最高的通脹水平，部分原因是俄羅斯侵略烏克蘭引發能源價格上漲。奧地利八成天然氣供應來自俄羅斯。奧地利上月的按年通脹幅度為8%，不但比4月的7.2%為高，更錄得1975年9月以來的最高水平。

弱勢社群獲派錢 打工仔調整稅階

政府推出紓困措施其中包括取消所謂「冷累進」（cold progression）的制度，即因稅階未有因應通脹帶來薪酬提高而上調，令納稅人變相進入更高收入的稅階，需要面對更高的稅率。財長布魯內爾（Magnus Brunner）表示，最高稅階不受新措施影響，維持現有收入指標。副總理科格勒稱，其餘稅階將自動增加收入指標，以反映三分之二年度通脹水平，另外三分之一會由國會決定如何處理。然而，措施要到明年才聯同其他結構性改革生效。

設氣候獎金減輕油價影響

今年就會生效的措施包括增加「氣候獎金」（climate bonus），以減輕引入新碳稅對汽油價格升幅的影響。每名成人每年的氣候獎金會由100至200歐元（視乎地點）增加至250歐元（約2050港元）。當局會在「氣候獎金」以外再「派錢」，同樣是每年250歐元。原先提前到下月生效的新碳稅，會重新延至10月才生效。另外，對於弱勢社群（例如失業人士、低收入人士和依賴最低政府退休金者等），當局今年會一筆過派300歐元（約2460港元）；能源密集型（energy-intensive）企業也會獲發放一筆過資助金。

（路透社/德國之聲）