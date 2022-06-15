微軟IE退役 停支援漸淘汰

【明報專訊】有27年歷史的Internet Explorer（IE）瀏覽器將於周三（15日）退役，標誌着這款一度幾乎為所有網民採用的瀏覽器將結束一代使命。現在用戶在桌上電腦、手提電腦中常用的Windows 11、Windows 10，都已逐步透過更新系統刪除IE，微軟今天起將正式停止技術支援IE，並會在未來幾個月陸續換成新一代瀏覽器Microsoft Edge，部分作業系統則會即時停用。微軟表示，如用家想懷緬IE，或者瀏覽只支援IE的舊式網站，可使用Edge的IE模式，這項功能最少會維持至2029年。
可使用Edge瀏覽器IE模式
微軟在1995年發布Internet Explorer 1.0，於電腦作業系統視窗95（Windows 95）首度內建，短短3年即成為全球市佔率第一的瀏覽器，2003年時市佔率一度高達95%。不過，IE隨即成為其他企業的狙擊對象，面對連番壟斷官司，再加上其速度、功能、兼容性等方面逐漸過時，在眾多競爭對手，如蘋果Safari（2003）、Firefox（2004）、Google Chrome（2008）等衝擊下，近年市佔率已大幅回落。根據統計，目前全球最多人使用的瀏覽器是Chrome，市佔率約65%，其次是蘋果公司的Safari，有約19%。微軟於2013年推出IE第十一代（IE 11），並於2015年推出新一代瀏覽器Microsoft Edge，其後開始逐步停止支援IE的各項功能，最終在去年宣布IE 11的「死期」。目前Edge全球市佔率排第3，約有4%。