微軟IE退役 停支援漸淘汰

可使用Edge瀏覽器IE模式

微軟在1995年發布Internet Explorer 1.0，於電腦作業系統視窗95（Windows 95）首度內建，短短3年即成為全球市佔率第一的瀏覽器，2003年時市佔率一度高達95%。不過，IE隨即成為其他企業的狙擊對象，面對連番壟斷官司，再加上其速度、功能、兼容性等方面逐漸過時，在眾多競爭對手，如蘋果Safari（2003）、Firefox（2004）、Google Chrome（2008）等衝擊下，近年市佔率已大幅回落。根據統計，目前全球最多人使用的瀏覽器是Chrome，市佔率約65%，其次是蘋果公司的Safari，有約19%。微軟於2013年推出IE第十一代（IE 11），並於2015年推出新一代瀏覽器Microsoft Edge，其後開始逐步停止支援IE的各項功能，最終在去年宣布IE 11的「死期」。目前Edge全球市佔率排第3，約有4%。

（綜合報道）