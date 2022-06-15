瑞典修法反恐 爭土耳其撐入北約

瑞典外相林德（Ann Linde）上周五向國會表示，更嚴厲的恐怖主義罪行法將於7月1日生效。報道指出，該法例包括懲罰各種恐怖主義罪行，例如支援恐怖組織。受俄羅斯入侵烏克蘭影響，瑞典和芬蘭上月申請加入北約，但遭成員國之一的土耳其反對，指摘兩國支持及包庇被土方視為恐怖組織的庫爾德工人黨（PKK）和遭安卡拉指控2016年發動政變的居倫運動，安卡拉亦批評兩國在2019年因土耳其向敘利亞採取軍事行動，對土國實施武器禁運。瑞芬兩國要加入北約，必須得包括土耳其在內的全體30個北約成員國同意。

安德松（Magdalena Andersson）周一與到訪的斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）召開聯合記者會。安德松稱，瑞典重視打擊恐怖主義，已修改的反恐法例下月實施。斯托爾滕貝格表示，瑞典政府已準備解決土耳其關注的兩大問題，開始修改反恐法，並會確保武器出口的法律框架將反映瑞典作為未來成員國的地位。瑞典獨立武器出口機構已表示，將審視其與北約成員國的政策。

北約秘書長：月底峰會非批准期限

儘管外界最初預期瑞典和芬蘭很快獲接納為北約成員，但斯托爾滕貝格周一稱，無法預計時間，「我們正努力盡快找到解決方案，但當涉及幾個國家，沒法確切地說這些國家何時能達成協議」。他周日在訪問芬蘭時表示，北約正致力解決土耳其提出的「合理」擔憂，稱本月底在馬德里舉行的北約峰會，並非批准兩國加入的最後限期。

（德國之聲/路透社/耶路撒冷郵報）