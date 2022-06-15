英擬改北愛通關安排 歐盟轟損互信 恐爆貿戰

親英派斥脫歐後《北愛議定書》製分裂

英國2021年1月正式脫歐，《議定書》是脫歐協議一部分。根據協議，北愛地區留在歐洲單一市場與歐盟的關稅同盟內，以防止北愛（英國領土一部分）與愛爾蘭（歐盟成員國）之間出現「硬邊界」。不過，英國進入北愛地區的部分商品須接受海關和邊境安全檢查。北愛地區親英派認為，這種在北愛與英國其他地區之間設關卡的做法是「製造分裂」。

英國政府周一發表聲明說，《北愛爾蘭議定書法案》（Northern Ireland Protocol Bill）能夠解決《議定書》在北愛造成的實際問題，譬如海關程序繁瑣、監管不靈活、稅收和支出差異等。聲明稱，該議案對議定書的修改包括：從大不列顛島運往北愛的貨物可走「綠色通道」，不必接受海關檢查，免去不必要的成本與文書工作，而運往歐盟的貨物將繼續受到歐洲法律規定的所有檢查和控制；企業可以選擇按照英國或歐盟的規則在北愛市場銷售商品；確保北愛能夠受益於與英國其他地區相同的稅收減免和支出政策；通過獨立仲裁而非歐洲法院解決爭端。

倫敦倡「綠色通道」免海關檢查

英國首相約翰遜表示，修改《議定書》只是改善貿易與減少繁文縟節「相對瑣碎」的步驟。他周一發表政府計劃修改《議定書》的法律依據，堅稱保護北愛和平進程「別無他法」，援引國際法中的「必要性原則」（doctrine of necessity），稱他面臨「真正的特殊情况」，指出《議定書》正對北愛的社會和政治狀况造成「危險」，除非通過可凌駕《議定書》的新法案，否則英國的「基本利益」會受損。外相卓慧思（Liz Truss）說，英國非常願意與歐盟談判，但歐盟必須改變《議定書》的條款，這些條款正在給北愛造成非常嚴重的問題。

負責與英方就北愛問題談判的歐盟委員會副主席謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）周一表示，重新就議定書談判不切實際，「任何重新談判都只會給北愛的民眾和企業帶來更多的法律不確定性」。他警告英國的單邊行動損害互信，歐盟將考慮重啟違約司法程序。

蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）警告，政府的法案恐引發英國和歐盟爆發「極具破壞力」的貿易戰。英國工黨影子外相拉米（David Lammy）則指約翰遜「不顧一切試圖分散公眾對其領導危機的注意力」。

約翰遜被轟轉移公眾視線

英國此舉也引起多國關注。德國總理朔爾茨稱英國「沒有理由」做出這樣的舉動；美國眾議院議長佩洛西說，若英國單方面立法修改《議定書》，美國國會將不會支持與英國的貿易協議。英國《獨立報》社論指出，約翰遜形容修改《議定書》是「小事一樁」，卻製造不必要的分化，認為冷靜解決《議定書》危機才符合英國和歐盟利益。（BBC/衛報/金融時報/獨立報）