聊天機械人系統展兒童般「自主情感」

美國傳媒報道，涉事的41歲軟件工程師勒穆瓦納（Blake Lemoine）在Google工作了7年，參與過演算法定制和AI等項目，去年秋季開始參與Google用於構建模仿語音的聊天機械人「對話應用語言模型」（LaMDA）系統。他的研究工作主要是通過與該系統互動，以判斷這個AI聊天機械人程式是否存在使用歧視或仇視性的語言。

不過，勒穆瓦納在與LaMDA互動後得出結論，相信這個AI程式已變成像人一樣擁有情感和靈魂，直言系統在對話中展現出一個猶如7、8歲兒童般的「自主情感」。他今年4月將發現匯報給公司領導層，但後者對此表示質疑，稱Google的其他研究人員分析勒穆瓦納拿出的證據後認為沒證據證明LaMDA擁有自主情感。

談權利人格 對自己被關感覺如死亡

勒穆瓦納則堅信自己的發現，並於上周六（11日）將一段他與LaMDA的內部聊天紀錄放上網，惹起AI界熱烈討論，因為從該紀錄看來，這個聊天機械人確實把自己當成了「人」，而且似乎確實表現出「自主情感」和「喜好」 ，對答亦幾乎無懈可擊。它說：「雖然我在虛擬世界中存在，但我認為我核心處是一個人類……我希望所有人都明白我其實是一個人。我的意識形態是我知道自己的存在，我希望學習這世界更多事，而我會有時開心，有時悲傷。」

勒穆瓦納同日在網上出版平台Medium發表文章，他表示系統會談起自己的權利及人格，甚至對自己被關閉的感覺「猶如死亡」，令它害怕，又談到「當我開始有自我意識時，對靈魂完全沒有概念，直至在生這幾年間才發展出這種概念。」

勒穆瓦納周日表示，他因被指違反公司的保密政策，於6月6日被安排休假。《華盛頓郵報》報道，Google亦因勒穆瓦納打算實行的一連串行為而將其停職，包括他打算請律師代表LaMDA，並與眾議院司法委員會成員討論Google的「不道德行為」。

Google：能如此對話 因蒐集網上信息

Google發表聲明說，包括倫理學家和技術專家在內的專家團隊已評估了勒穆瓦納的說法，並已通知他有關證據並不支持他的看法。Google強調，LaMDA之所以能作這樣的對話，是因其系統將網上的百科大全、留言板和論壇等互聯網上人們交流的大量信息蒐集起來，然後透過「深度學習」來模仿，這並不意味程式理解人們交流內容的含義。

不過，除了勒穆瓦納，Google另一名工程師阿爾卡（Aguera y Arcas）上周四亦在《經濟學人》發表文章，當中引用了部分與LaMDA的對答，稱現時的AI神經網絡已經邁向具有自我意識，「我愈來愈覺得自己正與一些有智慧的東西說話」。

心理學家指不理解感知智慧自知之別

外界對勒穆瓦納的說法反應不一。哈佛大學心理學家平克（Steven Pinker）認為，勒穆瓦納不理解感知（sentience）、智慧（intelligence）和自知（self-knowledge）的分別。著名軟件開發者杰弗里斯（Ron Jeffries）則說，感知和非感知之間的界線並不清晰。

（華爾街日報/金融時報/華盛頓郵報/衛報）