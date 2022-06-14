騷亂調查公聽揭特朗普大選夜反應

「聽從貌似醉酒朱利亞尼之議」

委員會副主席利茲（Liz Cheney）開場援引「目擊者證辭」指特朗普選舉日當晚駁回了落敗的選舉專家說法，採納了「貌似醉醺醺的」朱利亞尼之議自稱勝出。

聽證會傳召了幫助制定挑戰選舉結果策略的特朗普2020年競選經理施特平（Bill Stepien）、報道亞利桑那州點票拜登勝出後而被霍士電視台解僱的政治新聞編輯斯泰爾沃爾特（Chris Stirewalt）、為大選結果受特朗普盟友質疑而辭任的亞特蘭大與費城官員共5名證人。惟施特平昨晨因妻子要分娩的「家庭急事」不能出席，改由律師代表及發表錄音聲明。

聽證會另公開白宮律師等人1000多份證辭及作證錄影。

委員會認為，倘證明特朗普明知「選票被盜」是謊話，可證他存在參與干預、妨礙選舉人確認選舉結果的「犯罪意圖」。

（CBS/彭博社）