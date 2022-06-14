法議會首輪投票 馬克龍陣營險勝

左翼聯盟冒起 誓阻退休年齡改革

「不屈法國」黨領袖梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）在4月總統大選首輪落敗後，迅速集結社會黨（PS）、共產黨和歐洲生態－綠黨（EELV）組成左翼聯盟「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES），目標是取得國會下議院多數議席，將梅朗雄送上總理之位。

民調機構Ipsos預計，在第二輪投票後，議會577席中，「同在」將取得255至295席，NUPES取得150至190席，這意味馬克龍陣營未必取得過半的289席；極右派瑪林勒龐領軍的國民聯盟（RN）在周日首輪投票中以18.68%得票率排名第三，預計在國會中取得15至30席，較現時的8席大增。

政治學家坦蒂里耶（Brice Teinturier）表示，首輪投票結果已給馬克龍傳達一個非常嚴重的警號。若馬克龍的聯盟未能保住逾半優勢，就得跟右翼政黨逐項議案協商，或須尋求反對派或獨立議員的支持。馬克龍在4月大選連任，承諾減稅、改革社福制度，並將退休年齡由62歲提高至65歲。梅朗雄則主張降低至60歲、提高最低工資15%、凍結主要食物和能源價格，以及徵收富人稅。

雖然分析認為NUPES取得逾半議席的可能不高，但一旦成功，將導致法國20年來再現「共治」，即總理和總統來自不同陣營。屆時馬克龍儘管仍主導外交和國防，但他必須任命一名獲國會逾半議員支持的人為總理，梅朗雄早已表明，他要成為總理，並阻止馬克龍的提高退休年齡計劃。

（衛報/金融時報/BBC）