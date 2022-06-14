溫和版槍管框架 美參院兩黨達共識 加強背景審查未畫線禁售 拜登：邁重要一步

撥款拓展精神健康服務學校安全

民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）與共和黨資深參議員科尼（John Cornyn）周日聯合宣布，兩黨各10人簽署了槍械安全法初步協議，希望參議院在8月初通過。協議框架內容包括：撥款予各州鼓勵實施「紅旗法」，容許法院沒收潛在危險人物所持有槍械；撥款拓展精神健康服務及學校安全；延長執法機構審查未滿21歲購槍者的時間；改善全國檔案，審查未滿21歲購槍者的家暴定罪紀錄、家暴限制令等刑事紀錄、精神健康紀錄，其中所謂家暴，擴大至情侶關係；對非法代購槍械、非法交易槍械，或任何非法迴避領取槍牌者，訂立刑事罰則。

不過礙於部分共和黨人反對，這個參議院版本協議未如眾議院版的槍管法案般，列有禁止向21歲以下者出售半自動武器、禁售大容量彈匣等。上周眾議院通過的槍管法案料難贏得足夠參院共和黨議員支持。

佩洛西：仍需禁止高容量彈匣

拜登稱讚這是「重要一步」，促請早日通過立法，但也強調這些措施遠不及他所要求的改革幅度。眾議院議長佩洛西歡迎參議院的協議「拯救人命」，惟仍需禁止高容量彈匣等。2018年佛州帕克蘭市高中槍擊案生還者霍格（David Hogg）稱此為「第一步」，即使進展細微，但認為只制止到一次大型槍擊案都值得。

美國是全球槍擊案死亡率最高的富裕國，民間最少有2000萬支AR步槍。兩黨上次通過槍管法，是1994年以作為反犯罪法案的一部分禁用AR-15等攻擊性武器，為期10年。該法之後，共和黨一直阻撓通過民主黨提出的槍管法案。上月先後發生水牛城10死3傷超市槍擊案和得州尤瓦爾迪21死17傷小學槍擊案，兩案槍手都使用AR類步槍，增加控槍的迫切聲音。受害者家屬和上周六反槍遊行示威者，均要求聯邦政府禁售AR-15步槍等大殺傷力武器。共和黨則傾向認為槍擊案關乎兇徒的精神問題和校園保安，非槍之罪。

每項條款能否夠票通過存變數

參議院跨黨磋商小組的聲明表示，他們有職責團結起來使美國人民在生活的社區重拾安全感。美國最大擁槍權游說組織、重要政治金主「全國步槍協會」（NRA）表示，反對任何剝奪美國人擁槍權的行為。控槍團體布雷迪（Brady）的政策副主席海涅批評政客總認為不能忤逆NRA，否則要付上政治代價。

墨菲和科尼的小組周一（13日）起着手編寫立法文本，仍須敲定立法字眼，以吸引更多參眾兩院議員贊成，而且許多具體細節，例如撥款金額等待磋商。參議院的兩黨議席各半，民主黨必須爭取共和黨人支持，以達最少60票贊成的法定立法門檻。現已有10名共和黨參議員簽署框架，可避免拉布，惟一些議員助理表示，每項條款能否取得60票贊成還言之尚早。

AXIOS報道，美國人希望國會在槍械問題上有所作為，而共和黨人想藉非常溫和的槍械安全法，使選民焦點回歸通脹和經濟議題。

（彭博社/路透社/華盛頓郵報/華爾街日報）