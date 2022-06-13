俄求塑造「愛國世代」 情報機構審查歷史課本

學者：將學童軍國主義化來「當炮灰」

被視為總統普京其一最重要親信的俄羅斯安全委員會秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev），上月提出徹底改革俄國教育制度，從成長時期全面入手，以建立「愛國」世代。他質疑現時歷史科未有恰當講述二戰蘇聯英雄的事迹，宣稱許多教師「操縱」學童和「歪曲」歷史。俄國上議院上周四以歷史教科書審查事關「國家安全」、「現况需要特殊態度」來教學為由，要求改由聯邦對外情報局（SVR）局長兼俄羅斯歷史學會主席納雷什金（Sergey Naryshkin）主持相關工作。

學童須赴少年軍夏令營 家長嘆如蘇聯時代

教育部早在2月底侵烏幾天後召集教師開會，下令按官方開戰立場教學，一些拒教「愛國」課程的教師已被解僱。教科書出版商現正調整涉及烏克蘭的內容，以跟當局統一口徑。另有學童被要求參與俄國防部旗下「少年軍」的夏令營，有家長慨嘆令他回想到蘇聯時代。反戰學者尤金（Grigory Yudin）質疑，普京政府的做法迹近法西斯政權，「他們嘗試主動將孩童軍國主義化，以令他們投身和支持這場戰爭」，但斥當局只是需要新世代來「當炮灰」。

（華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）