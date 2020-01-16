北頓涅茨克化工廠起火 烏歸咎俄炮擊 州長：廠內800人藏身 盧甘斯克州恐數周內淪陷

北頓涅茨克（Sievierodonetsk）及其同名河流對岸的相連城市利西昌斯克（Lysychansk），是盧甘斯克州境內由烏克蘭控制的最後主要據點。蓋達伊前日表示，北頓涅茨克的亞若特（Azot）化工廠內有約800人在避難，但未有交代俄軍炮擊工廠引發的火災是否已撲滅。他稱北頓涅茨克、波帕斯納（Popasna）及北頓涅茨河地區的戰鬥最激烈，俄軍出動極具破壞力的熱壓火箭炮，敵方火炮逐層摧毁用作避難的建築物。

英國國防部前日稱，截至上周五俄軍在北頓涅茨克南部未有取得進展，但正結合火炮和空襲，試圖擊潰烏軍防線。《華盛頓郵報》前日引述美國官員報道，北頓涅茨克及利西昌斯克可能一周內落入俄軍手中，整個盧甘斯克州可能數周內淪陷。

俄巡航導彈襲烏西 稱毁美歐武器庫

另外，國際文傳通訊社（Interfax）昨引述俄羅斯國防部報道，俄軍向烏克蘭西部捷爾諾波爾州發射多枚「口徑」（Kalibr）巡航導彈，摧毁一個存放美歐武器的大型倉庫。捷爾諾波爾州長說，由黑海發射的火箭擊向喬爾特基夫市（Chortkiv），一個軍事設施被局部摧毁，22人傷。當地一名官員說設施內沒儲存武器。

兩親俄區強行徵兵 居民不滿

《金融時報》前日報道，烏東盧甘斯克州和頓涅茨克州兩個由親俄分離武裝控制並自稱獨立的「人民共和國」，一直有為俄軍徵兵，而最近數周有居民指分離主義政府加緊徵兵，在街上帶走沒軍事經驗的年輕男子送往前線。強徵壯丁及隨之上升的傷亡率，連親俄社區也看不過眼。報道指Telegram有通訊群組分享當局徵兵的地點，讓民眾避之則吉，男士之間則互勸對方盡量留在家中。

（華盛頓郵報/CNN/金融時報/路透社）

（俄軍侵烏）