佔領區產地標識掀挪威以國齟齬

挪威：按歐洲法院裁決原則

有關措施主要針對進口的紅酒、橄欖油、水果和蔬菜，適用於「包括東耶路撒冷」的約旦河西岸以及戈蘭高地的以色列佔領區所出口的產品。挪威政府稱，把來自佔領區的產品簡單標明來自以色列並不足夠。歐盟委員會早在2015年已建議成員國採取類似做法，歐洲法院2019年亦作出類似裁決。挪威表明今次決定所按原則如同歐洲法院的裁決，指消費者不應被關於產地和產品的誤導標籤所欺騙。

以色列在1967年「六日戰爭」中奪取了原由埃及控制的加沙（和後來歸還的西奈半島）、約旦控制的約旦河西岸和耶路撒冷舊城以及敘利亞控制的戈蘭高地，此後逐漸在這些佔領土地上建立定居點，不獲國際承認，但歷屆以色列政府繼續相關計劃。但美國在特朗普執政時期，宣布在以色列佔領區製造的產品，都可標示為以色列製。

事件惹來以色列反彈，以國外交部聲明譴責挪威的新立場，會為兩國關係與挪威是否適合促進以巴關係的角色造成不良影響。在以巴問題上，挪威向來擔當調停者角色，有份促成奧斯陸協議。挪威外長維特費爾特接受挪威新聞社（NTB）訪問時強調，有關做法不構成對以色列的抵制，「挪威和以色列有良好關係，須繼續下去」。

伊拉克立法 禁國民與以色列交流

另外，本月起伊拉克公民被禁止跟以色列官員在社交平台上聯繫、出席由以色列組織或有關的聚會，甚至是踏足以色列駐全球各地的大使館，違者最嚴重可被判囚終身或死刑。

伊拉克1969年的法律對任何鼓勵與以色列關係正常化的人士判處死刑，而國會早前通過的法律涵蓋範圍還要大得多，禁止直接或間接與以色列建立「外交、政治、軍事、經濟、文化或任何形式的聯繫」，法例適用於所有政府及獨立機構，以及在國內外的伊拉克人，但暫不清楚法律如何落實執行。

這法案得到民粹什葉派教士薩德爾的支持，分析認為這是領導國會最大派別的薩德爾在組閣困難下，避免外界攻訐他與庫爾德族和遜尼派政治勢力關係的舉措——此舉不但違背阿拉伯大國跟以色列交好的潮流，更清楚反映什葉派大國伊朗對伊拉克政壇的長期影響力。

（法新社/中央社）