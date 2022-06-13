高通脹拖累中期選舉 民主黨響質疑拜登聲音

僅三成人撐拜登應對通脹手法

距離11月中期選舉僅約150天之際，燃料、糧食成本飈升帶動百物騰貴，導致5月消費者物價指數（CPI）攀升8.6%，民意反彈已拖累民主黨選情。美國廣播公司民調反映，80%受訪美國人認為通脹是投票的重要決定因素，但僅28%受訪者認同拜登應付通脹的手法。以先例來看，過往每逢選舉遇上高通脹，執政黨都會顯著喪失議席，例如1974年通脹率達12%下，共和黨喪失48個眾議院議席。

拜登政府深知通脹是在中期選舉的頭號政治挑戰，原盼以聯儲局加息等應對方案令選前通脹率下調至溫和水平，但可行之策有限。拜登政府也有嘗試強調執政以來的經濟成果，例如失業率跌至近50年最低的3.6%、政府赤字減少、整體經濟穩健等，但以上論點都不及生活成本高漲令人民有切膚感受。

多黨內高層憂拜登高齡不宜連任

面對中期選舉的嚴峻危機，民主黨內部甚至對拜登本人產生懷疑。《紐約時報》訪問接近50名民主黨高層，包括地方領袖以至國會議員，綜合顯示黨內對拜登有否能力對陣共和黨感到疑慮，尤其擔憂下屆美國政府展開任期時拜登已年屆82歲，未必適合再競逐連任。

（ABC/VOX/華盛頓郵報/紐約時報）