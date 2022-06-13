糧食危機加劇 穀物作生物燃料數量惹爭議

歐美一半穀物改食用 足補烏出口損失

在俄軍侵烏前，全球生物燃料產量升至新高。以帶頭的美國為例，去年有36%玉米產量用於製作生物燃料，40%大豆油供應是用於製造生物汽車。總部設於美國紐約的數據公司Gro Intelligence指出，目前每年用作生物燃料的穀物總量，相等於19億人的卡路里攝取量，數據突顯倘若糧食安全危機加劇，農產品改變用途可如何紓緩困境。華盛頓智庫世界資源研究所便指，節省50%歐美用作生物燃料的穀物，已可填補所有烏克蘭暫停出口小麥、玉米、大麥和黑麥的損失。

世界銀行和國際貨幣基金組織（IMF）等研究曾指出，生物燃料的增長導致2007至2008年間玉米的價格飈升20%至50%，是當年糧食危機爆發的其一原因。

但游說組織「乙醇歐洲」（Ethanol Europe）顧問科根（James Cogan）反駁指，生物燃料並未令目前糧價飈升或供應萎縮，如今糧食價格高企反映自不確定的貿易環境與能源價格高企，強調降低生物燃料產量「將不會有效地緩解糧價危機」。

在穀物提煉成乙醇（生物燃料）的過程中，會產生用作餵飼禽畜的蛋白質和脂肪副產品。科根警告，限產生物燃料將對歐盟「構成再生能源、能源自立、職位、農地收入安全」等方面的損失，並需要從美洲增加進口大豆飼料。

（金融時報）