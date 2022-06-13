美汽油價新高 拜登籲油企增產碰壁 FT：頁岩投資曾觸礁 油企今受壓投資者寧看回報

拜登諷埃克森美孚「賺錢比上帝還多」

在重要通脹指標「消費物價指數」（CPI）錄得40年新高後，拜登上周五批評石油公司「有9000個鑽探許可證」，卻未有去開採石油，「因為他們不增產賺得更多」。他質疑油商趁利潤上升回購公司股份，卻不肯作出新投資，坦言應為相關股票回購行動課稅。

拜登更點名埃克森美孚（ExxonMobil），諷刺該公司「今年賺的錢比上帝還多」，呼籲該公司開始投資增產並交稅。

資料顯示，埃克森美孚今年首季利潤高達55億美元（約429億港元），增長逾倍，營業額亦增加了52.4%，但該公司將回購股份的預算提高200億美元。埃克森美孚上周五的聲明表示，公司預期美國二疊紀盆地的油田今年增產25%，另外將比去年多花50%支出以增加每天25萬桶的本土輕質原油的提煉產能，相當於新建一座中型煉油廠。聲明又指埃克森美孚2021年共繳稅406億美元，遠高於2020年的178億美元。

油商：開採成本漲 短期難達目標

《金融時報》前天報道，拜登近期呼籲石油公司增產以平抑油價，但基本上都被忽視，業界堅稱開採的黃金時代已過。報道指，美國油企在過去十年頁岩能源開採高峰期，過度以收益投資以擴大產能，華爾街投資者因此蒙受巨大損失，故今日他們強調要求回報。市場數據商「標普全球大宗商品」預測，今年油企所得甚至可超越過去20年總和，故股東傾向聽從投資者，對白宮的增產建議充耳不聞。

美國能源信息署（EIA）估算，即使業界今年底前能將原油產量逐漸增至每日1190萬桶，仍無法回應白宮在短期內有效平抑油價的目標。另外，油商又解釋指開採成本上漲與供應鏈限制，也無法短期內大幅增產的因素。

拜登擬訪沙特 修好求援

華府智庫「跨黨派政策中心」能源項目執行主任麥克勒（Sasha Mackler）認為，拜登目前對影響汽油價格所能做的事不多，但情况確已對其執政構成問題。拜登為紓緩高油價壓力，擬跟關係欠佳的產油大國沙特阿拉伯「修好」，早前已暗示擬出訪利雅得。《華爾街日報》上周六引述消息報道，白宮計劃最快今天公布拜登出訪中東的行程，當中會包括沙特，屆時會跟掌握該國實權的王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會面。

（法新社/彭博社/路透社/金融時報）