美國擬出辣招 減香煙尼古丁含量

【明報專訊】美國《華爾街日報》前日（10日）報道，美國政府計劃推出「辣招」，要求煙草公司將在美國銷售的所有香煙中的尼古丁含量減至最低甚至不會上癮的水平，此舉勢惹煙草業強烈反彈。
報道引述知情人士稱，預計拜登政府最快本周公布這項政策。FDA官員一直指出，將香煙中的尼古丁含量減至極低，能避免下一代染上煙癮，並有助煙民戒煙。不過，報道指有關規定可能要幾年後才生效，因為美國食品及藥物管理局（FDA）首先須公布其建議的規則，然後諮詢公眾，加上煙草商很可能提出訴訟，這會進一步推遲該政策實施。
尼古丁是香煙中一種會令人上癮的化學物，但不會導致癌症、心臟病或肺病。不過香煙中含其他有害化合物，導致美國每年有約48萬人死於與吸煙有關的疾病。香煙中的尼古丁含量可透過多種方法減低，例如製造商可調整煙葉的混合，或使用不同類型的捲煙紙或過濾物料，尼古丁也可在製造過程中從煙葉中除去。
加國擬立法 規定每支香煙印警告字句
另一方面，加拿大政府前日表示，將提出法案規定在每支香煙上加印健康警告字句，如通過將成全球首例。加拿大2001年已首開全球先河，在香煙包裝上附上警告圖片，但加拿大聯邦心理健康和成癮部部長本內特（Carolyn Bennett）稱，這措施對於經常吸煙的13%加國民眾來說已無新意，她指出在每支煙加上警告字眼，有助確保這些信息傳達給人們。政府將於本月11日起就新規例展開為期75天的公眾諮詢。（華爾街日報/路透社）