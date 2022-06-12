美國擬出辣招 減香煙尼古丁含量

報道引述知情人士稱，預計拜登政府最快本周公布這項政策。FDA官員一直指出，將香煙中的尼古丁含量減至極低，能避免下一代染上煙癮，並有助煙民戒煙。不過，報道指有關規定可能要幾年後才生效，因為美國食品及藥物管理局（FDA）首先須公布其建議的規則，然後諮詢公眾，加上煙草商很可能提出訴訟，這會進一步推遲該政策實施。

尼古丁是香煙中一種會令人上癮的化學物，但不會導致癌症、心臟病或肺病。不過香煙中含其他有害化合物，導致美國每年有約48萬人死於與吸煙有關的疾病。香煙中的尼古丁含量可透過多種方法減低，例如製造商可調整煙葉的混合，或使用不同類型的捲煙紙或過濾物料，尼古丁也可在製造過程中從煙葉中除去。

加國擬立法 規定每支香煙印警告字句

另一方面，加拿大政府前日表示，將提出法案規定在每支香煙上加印健康警告字句，如通過將成全球首例。加拿大2001年已首開全球先河，在香煙包裝上附上警告圖片，但加拿大聯邦心理健康和成癮部部長本內特（Carolyn Bennett）稱，這措施對於經常吸煙的13%加國民眾來說已無新意，她指出在每支煙加上警告字眼，有助確保這些信息傳達給人們。政府將於本月11日起就新規例展開為期75天的公眾諮詢。（華爾街日報/路透社）