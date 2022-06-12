膝患困擾 教宗押後非洲行 上月起公開活動需輪椅 惹提前退位關注

教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）在聲明中稱，在醫生要求下，為了不影響膝蓋治療所取得的效果，教宗被迫延後原定7月2日至7日訪問剛果民主共和國和南蘇丹。教廷沒有正式說明教宗的病况，但法新法引述消息人士稱，教宗罹患慢性關節炎。教宗上月也稱自己膝蓋韌帶受傷要接受治療，教廷消息指出，教宗一直接受每周數次的藥物注射及物理治療，曾希望能在訪非前恢復部分走動能力。

押後訪非的決定令人意外，因兩日前教廷才公布隨同教宗訪非的記者名單，剛果民主共和國和南蘇丹也正為教宗到訪作準備。不過路透社指出，這次訪非行程教宗要乘搭5程飛機，並要舉行3場彌撒、發表10多次講話、會見政治官員和宗教組織，也會探訪兩國流離失所者，需要長期間站立，在炎夏訪問對年過八旬的教宗來說已吃力，行動不便更倍添其壓力。他4月前往馬耳他時，已因膝蓋問題需使用貨運電梯登機和下機，上月起更首度坐輪椅出席公開活動，又推遲原定6月前往黎巴嫩的訪問。

近日兩不尋常決定

英國《衛報》上周報道，除了膝患，方濟各最近兩項不尋常決定更讓外界猜測他可能會提早退位。教廷早前宣布，教宗將提前於8月27日主持樞密會議，擢升新樞機，當中部分人具選舉教宗的資格；翌日教宗會前往意大利中部城市拉奎拉參觀13世紀教宗雷定五世（Celestine V）墳墓所在的大教堂，雷定五世在上任5個月後於1294年辭職。於2013年辭職的前教宗本篤十六世，也曾在退位前於2009年到訪該教堂。羅馬天主教日報《La Croix》英語版編輯米肯斯（Robert Mickens）稱，8月召開樞密會議不尋常，教宗毋須提前3個月舉行這會議，且之後又要到訪拉奎拉。擔任教宗9年的方濟各，上任之初曾稱希望看到教宗辭職成為「常態」，2015年還說覺得自己的任期會是短暫，又形容本篤十六世的辭職決定「勇敢」。本篤十六世辭職時為85歲。

（路透社/衛報/法新社）