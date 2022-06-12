膝患困擾 教宗押後非洲行 上月起公開活動需輪椅 惹提前退位關注

【明報專訊】梵蒂岡上周五（10日）宣布，85歲的教宗方濟各因膝患要押後原定下月初訪問非洲的行程，令人進一步關注上月起首次在公開活動中使用輪椅的他行動不便問題。教宗近月已因身體問題取消多項活動，加上他提前於8月舉行樞機會議，並會到訪13世紀辭職教宗雷定五世墳墓所在的大教堂，讓外界猜測方濟各會否仿效前任本篤十六世提早退位。
教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）在聲明中稱，在醫生要求下，為了不影響膝蓋治療所取得的效果，教宗被迫延後原定7月2日至7日訪問剛果民主共和國和南蘇丹。教廷沒有正式說明教宗的病况，但法新法引述消息人士稱，教宗罹患慢性關節炎。教宗上月也稱自己膝蓋韌帶受傷要接受治療，教廷消息指出，教宗一直接受每周數次的藥物注射及物理治療，曾希望能在訪非前恢復部分走動能力。
押後訪非的決定令人意外，因兩日前教廷才公布隨同教宗訪非的記者名單，剛果民主共和國和南蘇丹也正為教宗到訪作準備。不過路透社指出，這次訪非行程教宗要乘搭5程飛機，並要舉行3場彌撒、發表10多次講話、會見政治官員和宗教組織，也會探訪兩國流離失所者，需要長期間站立，在炎夏訪問對年過八旬的教宗來說已吃力，行動不便更倍添其壓力。他4月前往馬耳他時，已因膝蓋問題需使用貨運電梯登機和下機，上月起更首度坐輪椅出席公開活動，又推遲原定6月前往黎巴嫩的訪問。
近日兩不尋常決定
英國《衛報》上周報道，除了膝患，方濟各最近兩項不尋常決定更讓外界猜測他可能會提早退位。教廷早前宣布，教宗將提前於8月27日主持樞密會議，擢升新樞機，當中部分人具選舉教宗的資格；翌日教宗會前往意大利中部城市拉奎拉參觀13世紀教宗雷定五世（Celestine V）墳墓所在的大教堂，雷定五世在上任5個月後於1294年辭職。於2013年辭職的前教宗本篤十六世，也曾在退位前於2009年到訪該教堂。羅馬天主教日報《La Croix》英語版編輯米肯斯（Robert Mickens）稱，8月召開樞密會議不尋常，教宗毋須提前3個月舉行這會議，且之後又要到訪拉奎拉。擔任教宗9年的方濟各，上任之初曾稱希望看到教宗辭職成為「常態」，2015年還說覺得自己的任期會是短暫，又形容本篤十六世的辭職決定「勇敢」。本篤十六世辭職時為85歲。