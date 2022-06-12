「美國通」崔善姬成朝鮮首名女外相

朝中社昨（11日）報道，近年主力負責對美核談判的崔善姬出任外務相，並同時升為黨中央委員會政治局候補委員、黨中央委員會委員。現任外交部長李善權轉任統一戰線部長。韓國世宗研究所朝鮮研究中心主任鄭成長指出，對韓態度強硬的李善權自2020年擔任外交部長以來並不活躍，對外發送的賀電、電文等官方往來多流於形式，使朝鮮外交處境停滯。

外交官出身 曾參與兩次「特金會」

崔善姬是朝鮮首位女外相，也是黨政軍高層中屈指可數的女高官。崔善姬出身專業外交官，有別於2018年時任外相李容浩在對美之外一直在外務省負責核子和軍事工作，也有別於之後接任者李善權從軍出身。在2018年6月新加坡、2019年2月河內兩次「特金會」，她從會前籌劃開始就一直參與跟美方交涉的工作，且是金正恩談判的核心助手。河內峰會當晚，也是由英語流利的她主持臨時記者會。韓媒報道，崔善姬是少數能向金正恩直接報告的官員，過去在負責核談判時也多次召開朝鮮少有的公開記者會，影響力不可小覷。

金正恩在今次第八屆五中全會總結時，強調周邊局勢存「極端加劇風險」，須加強國家防衛力、提前達至目標，而「以強對強、正面定輸贏」為對敵和對外工作部門需堅持的原則。

暫不談核試 專家：欲先與美方協商

韓國專家對崔善姬上任的解讀各有不同，有專家認為，金正恩「以強對強」立場未變，短期內朝鮮與韓國和美國重啟對話的可能性不高。慶南大學教授林乙出（譯音）認為，雖然重啟對話空間不大，但這次人事任命顯示平壤當局仍認為之後可能轉換為對話談判態勢。對於美韓一再推測朝鮮可能隨時進行第七次核試，但金正恩迄未下指令，韓國的北韓大學院大學副校長梁茂進認為，金正恩存有讓崔善姬當上外相先與美方協商的念頭，所以暫擱不談核試。

（Newsis/韓聯社/朝中社/法新社/中央社）