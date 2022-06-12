烏軍稱彈藥近耗盡 炮戰陷劣勢

烏克蘭軍情局副局長斯基比斯基（Vadym Skibitsky）向《衛報》表示，烏軍現時每日發射5000至6000發炮彈，已幾乎用盡，現在正使用155口徑北約標準炮彈，靠西方武器阻擋俄軍攻勢。相比烏軍日射數千發炮彈，《紐約時報》引述烏軍指揮部高級顧問稱，俄軍在頓巴斯地區每日發射多達6萬枚炮彈和火箭。斯基比斯基稱現在是一場炮戰，「一切都取決於西方供應給我們什麼。烏俄現時大炮比例是1比10至15」。

烏軍被迫省彈藥 坦克當大炮用

美國《華盛頓郵報》報道，西方國家最新承諾提供的武器仍在運送途中，但運送速度太慢，且數量不足以令烏軍阻擋俄軍在頓巴斯的攻勢。西方提供的重型長程火炮及多管火箭炮系統（MLRS）雖然精準度更高、機動性更強，但需時部署及訓練士兵使用。美國《紐約時報》昨報道，頓巴斯地區有烏軍要被迫節省使用彈藥，亦要調整戰術，例如前日一支坦克部隊把T-64BV坦克當作大炮般使用。美國海軍分析中心（CNA）俄羅斯研究項目主任科夫曼（Michael Kofman）稱，彈藥供應對於烏東戰鬥的最終結果有決定性影響。

另外，烏克蘭兵員的傷亡亦轉趨嚴重，總統澤連斯基顧問上周五向英國廣播公司（BBC）稱，目前每日有約200名烏軍陣亡，較上月底的日死100兵倍增。

兩英國「僱傭兵」判死

此外，自行宣布獨立的烏東「頓涅茨克共和國」法院，上周四判處被俘虜的兩名英國人阿斯林（Aiden Aslin）和平納（Shaun Pinner）及一名摩洛哥人從事僱傭兵活動罪成，同被判死刑。兩英國人的家屬稱，他們戰爭爆發時在烏克蘭生活，作為烏國士兵，應受到像其他戰俘般一樣的對待。英國首相約翰遜發言人稱英國首要任務是與基輔合作，迅速確保士兵獲釋，外相卓慧思前日亦批評有關裁決嚴重違反《日內瓦公約》。聯合國官員指出，這情况下裁決無異於犯下戰爭罪。頓涅茨克共和國昨日稱，另一名被捕韓國僱傭兵亦將受審。

（華盛頓郵報/衛報/紐約時報/路透社）

（俄軍侵烏）