印度仰賴中東石油、情報 評論家：莫迪禁不起關係惡化

產品多銷中東 與GCC貿易額6786億

印度與海灣國家向來關係牢固。海灣國家依靠來自印度外勞服務當地人口、操作機器。印度則依賴中東的石油資源，推動經濟。印度是世界第三大石油進口國，其65%原油來自中東。此外，波斯灣國家是逾64%印度外勞打工目的地，數百萬計海灣區印度外勞每年滙回數十億美元。印度產品也主要銷往中東。印度官方數據顯示，2020年至去年底，印度跟海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）的貿易額達870億美元（約6786億港元）。

莫迪任內與阿聯酋簽了自貿協定，並正跟GCC商討廣泛協議。其中卡塔爾與科威特，則是印度近期積極吸納投資本土基建的國家。該兩國是印度本財政年度第6和第17位原油來源國，而印度對卡塔爾出口額達18億美元，對科威特為12.4億美元，主要出口產物為糧食。可是，卡塔爾和科威特是最早譴責印度政客反伊斯蘭言論和傳召印度大使的國家。在反恐和情報合作方面，印度也仰賴沙特阿拉伯、阿聯酋甚於美國，這層關係一旦破損就不易重建。新德里評論家夏爾馬（Mihir Sharma）稱，莫迪禁不起跟中東國家關係惡化。

（路透社/彭博社/BBC/德國之聲）