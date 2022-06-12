執政黨侮伊斯蘭先知 印度陷外交危機 20國召大使譴責 多國籲杯葛印度貨

西方傳媒稱冒犯 無複述言論內容

事緣印度的電視台定期舉辦由印度教徒和穆斯林就公共議題爭拗的辯論節目，但在上月26日的一次，人民黨全國發言人夏爾馬（Nupur Sharma）不但公然貶損穆斯林禮拜和嘲笑在場的穆斯林辯論對手，甚至公開就伊斯蘭教先知穆罕默德及其最年輕妻子阿伊莎（Aisha，其父親伯克爾是伊斯蘭世界首任哈里發）之間的私生活發表揣測言論。其說法惹來軒然大波，就連英國廣播公司（BBC）等西方傳媒均指夏爾馬言論「本質上具冒犯性」，故在報道中沒有複述其言論內容。有關片段在社交網絡流傳後，迅即燃起穆斯林世界的怒火。到本月1日，人民黨德里傳媒負責人金達爾（Naveen Kumar Jindal）又在社交平台發表挑釁言論，及後再有印度教徒與穆斯林在網上罵戰，令這場牽涉宗教的爭議惡化。

近一星期，卡塔爾、科威特、沙特阿拉伯、伊朗、印尼、伊拉克、約旦、利比亞、土耳其和馬來西亞等國，紛紛傳召印度大使抗議和譴責印度政客言論。科威特的超市和百貨公司等也連日將印度茶葉、香料、大米等印度產品下架，以示不滿。印度宿敵巴基斯坦的示威者主張所有穆斯林國家跟印度斷交，要求政府關閉駐印度高級專員公署和杯葛印度產品。

印度和鄰國的穆斯林在上周五主麻日聚禮後紛紛上街抗議，為事發兩周以來最大規模的示威。其中孟加拉首都達卡有超過10萬人參與，示威者高呼口號要求吊死冒犯先知的印度官員；巴基斯坦第二大城市拉合爾有5000人遊行，呼籲政府採取行動。在穆斯林人口最多的印尼，首都雅加達的印度大使館外也有集會敦促新德里向穆斯林道歉。

本土示威爆衝突 警開槍鎮壓

印度本土的穆斯林則在海得拉巴、坎普爾和斯利那加等多座大小城市示威，尤以17世紀落成的德里賈瑪清真寺外舉行的集會聲勢最大。示威者高喊反政府口號，要求逮捕涉事官員，並縱火燒車、焚燒假人、投擲石塊和瓶子。部分地區示威演變成衝突，警方施放催淚彈甚至開槍鎮壓。其中在賈坎德邦首府蘭契（Ranchi），兩名示威者中彈身亡，市政府切斷當地互聯網通訊和實施宵禁，法新社指當地昨天氣氛依然緊張。

涉事兩人一停職一開除黨籍

印度有約兩億穆斯林，佔全國人口大約13%。自從被視奉行印度教民族主義的人民黨政府2014年上台，印度穆斯林傳出愈來愈多遭印度教徒或政府針對的指控。人民黨上周日（5日）表示尊重所有宗教，已暫停夏爾馬的職務以作調查，並將金達爾開除出黨。到上周四，新德里警方表示正就夏爾馬和金達爾等9人涉及破壞公共安寧、煽動分裂和散播仇恨等指控展開初步調查。

夏爾馬被停職後仍在Twitter自辯言論是出於對印度教神祇「持續受侮辱和不尊重」的氣惱，「我在生氣下講了些話。若我的說法傷害了任何人的宗教感情，我撤回」。金達爾被逐出黨後，則把社交平台帳號個人介紹由「民族主義者」改稱「驕傲的印度教徒」。

（法新社/NDTV/印度斯坦時報）