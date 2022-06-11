普京：彼得大帝奪瑞典領土非侵略 西方傳媒：自比俄軍侵烏

另稱殖民地國家沒未來 被指喻烏無話語權

普京參觀講述彼得大帝（Peter the Great）生平的《帝國的誕生》展覽後，向一群青年企業家發表演說，強調彼得大帝發動的「大北方戰爭」，並非從瑞典手上搶走什麼，而只是收復俄羅斯固有領土，「收復（原有領土）及壯大（國家），是他所做的事。如今，收復和壯大也是我們的責任」。西方傳媒分析，普京的說法形同以彼得大帝自况，將後者發動的戰爭與俄軍侵烏相比。

彼得大帝在現今俄羅斯是受跨政治光譜推崇的歷史領袖，他在位期間曾以化名藏身使節團遊歷西歐，回國後推行歐式改革，促成俄羅斯崛起成為歐洲大國。其中以他命名的聖彼得堡，便是在他從瑞典掠取的土地上建立。

烏斥普京圖將掠地合理化

普京在演說聲稱，彼得大帝定都聖彼得堡時，時人皆視該地為瑞典一部分而非「俄羅斯領土」，無視當地「自古以來」就有斯拉夫人和芬蘭-烏戈爾語族共同生活的歷史。外界解讀他是以此比喻歐美拒絕承認俄羅斯擁有其2014年吞併的克里米亞，以至2月入侵至今的烏克蘭為俄方勢力範圍。烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克同日在網上回應，斥普京的言論意圖將掠奪土地合理化。

在不點名任何國家下，普京表明任何國家「要不擁有主權，要不就是殖民地」，強調「中間狀態並不存在」。他更指倘若「一個或一組國家」無法作出主權決定，「就意味着它已某程度上成為殖民地。殖民地在歷史而言沒有未來，沒有希望在艱難的地緣政治鬥爭中存活」。

法國歷史學家戈馬（Thomas Gomart）上月接受《世界報》訪問時已直指，俄羅斯是「在核保護傘下發動（對烏克蘭的）殖民戰爭」。但德國外交分析家施佩克（Ulrich Speck）在Twitter分析指，普京所言反映在他眼中，作為歐洲大國的法國和德國同樣無關痛癢，這是為何在歐洲安全問題上，普京表明只會跟美國商談。

（路透社/法新社）

（俄軍侵烏）