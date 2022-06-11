韓國貨車司機罷工致物流大減 晶片供應恐更緊張

韓國貨車司機以自僱為主。他們罷工為爭取保障貨車司機享有最低工資、夜間工作安全、防止過勞、超載等一套制度，可於本年底試行3年屆滿後延續下去，並且要求當局在燃料價格高企下，紓解他們的負擔。韓國全國民主勞動組合總聯盟旗下的公共運輸工會貨物連帶本部，於本周二起無限期罷工。參加者約7500人，佔工會成員34%。他們罷工的同時還堵塞港口、貨櫃場、工廠出入口或阻攔其他貨車司機。

堵港口、貨櫃場 貨櫃流量平均減六成

韓國國土交通部昨（10日）表示，罷工司機已擾亂了汽車、水泥、鋼鐵生產，並導致該國12個港口的每日進出口貨櫃流量，比往年5月平均減少64%。以20呎標準貨櫃為單位，仁川港迄昨天傍晚的單日貨櫃進出量只有1544個，是上月同期的15.8%；釜山港10個貨櫃碼頭的吞吐量只有上個月的33.6%。《韓國經濟》昨報道，其一主要義王市內陸貨櫃場的貨車、貨櫃流量得平日的8%至14%。現代汽車位於蔚山的工廠亦被迫停產。

這是尹錫悅上台後首遇的大規模罷工。社會擔心事態衝擊依賴進出口的韓國經濟，並因韓國作為最大記憶晶片出口國，兼且是手機、電池、汽車等生產基地，使世界供應鏈繼烏克蘭戰爭、中國封城後更為緊張。

尹錫悅政府表明保持中立，但國土交通部昨天首次與工會交涉。警察則已以妨礙業務罪等，連日拘捕了約30名阻礙貨運的工會成員。

（彭博社/Newsis/韓國經濟）