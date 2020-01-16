外國旅客昨起可赴日 彭博料年增187億消費

增消費後仍只及2019年14%

據日本政府恢復入境旅遊前發布的指引，旅客訪日期間須戴口罩，並要購買醫療保險，以承擔萬一確診所導致的醫療開支。旅客申請並取得簽證前，要經旅行社在日本入境登記網站登記名字、護照號碼及行程等資料，旅行社亦須記錄行程，包括到訪地方及旅客乘搭公共交通工具時的座位。旅客一旦確診，將會被送院治療，當局亦會追查有關行蹤紀錄。

日本今年3月開始放寬外籍居民及商務客入境限制，上月再宣布每日入境人數上限翻倍至2萬人。彭博經濟（Bloomberg Economics）估計，日本政府放寬國際旅客入境上限的決定，會讓每日額外增加6000名國際旅客入境日本，相當於一年增加3200億日圓（約187億港元）消費，但只及2019年水平的14%。新冠疫情前日本的旅遊業是一項大生意，2019年的外國遊客人數達到3190萬，但去年只有不足25萬人。

共同社：再放寬應在參院選舉後

日本是七大工業國集團（G7）中唯一設立入境人數上限的國家，有輿論呼籲日本政府調整上限、恢復免簽證入境及個人遊。惟日本將於7月10日舉行參議院選舉投票，岸田政府希望此前避免疫情反彈，共同社引述政府消息人士指，再次放寬要求應在參議院選舉之後。

（BBC/彭博社/共同社）