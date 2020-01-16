美騷亂公聽會：特朗普圖7步推翻大選 時任司法部長稱「選舉被竊」說法「一派胡言」 特朗普女兒認同

首場公聽會 電視直播

去年1月6日，在國會清點總統大選選舉人票期間，大批特朗普支持者暴力衝擊國會，造成至少5人死亡。委員會在周四晚黃金時段展開這場獲多家美國電視台直播的聽證會，公開過去一年調查所得的資料，旨在說服公眾事件是由特朗普長期持續主導的陰謀，以圖推翻拜登勝出大選的結果。身為委員會主席的民主黨密西西比州眾議員湯普森（Bennie Thompson）在作為開幕的首場聽證會上表示：「（2021年）1月6日（的騷亂）是整場企圖政變的高潮所在，這是一次厚顏無恥的嘗試，正如一名暴徒在1月6日後不久稱，目標推翻政府。所發生的暴力並非偶然，他代表了特朗普的最後手段，賭上最絕望的機會去阻止移交權力。」湯普森又稱美國的民主仍然受到威脅，助長這宗暴力事件背後，企圖瓦解民眾意志的陰謀仍未平息。

主席形容圖策政變 國會騷亂屬高潮

委員會副主席、前副總統切尼女兒利茲（Liz Cheney）指衝擊國會山莊的暴徒是受到特朗普謊稱大選結果被竊所鼓動：「特朗普總統召喚暴徒，糾集暴徒，燃點起這次襲擊的火焰。」她又指特朗普精心佈置一場為時數月的「七部曲複雜計劃」（sophisticated seven-point plan），以圖推翻大選結果，但未有交代相關詳情。不過，美國有線新聞網絡（CNN）昨天引述委員會消息人士透露七部曲內容：一、特朗普參與向公眾散佈欺騙假消息，稱他因「選舉被竊」而落敗。二、撤換當時署任司法部長的羅森（Jeffrey Rosen），好讓司法部支持其「選舉被竊」的主張。三、企圖阻止副總統彭斯主導點算有效的選舉人票。四、向喬治亞州國會議員和選舉職員施壓，企圖篡改該州選舉結果。五、特朗普法律團隊及其他相關人士指示多個州份的共和黨員偽造選舉人團名單，並向國會以及國家檔案和紀錄管理局提交。六、到去年1月6日，特朗普在華盛頓召集暴徒，指示他們遊行往國會山莊。七、特朗普在暴力發生期間漠視援助請求，且沒有立即採取行動制止暴力，以及呼籲其支持者離開國會山莊。

播從未曝光片段 見群眾壓制警方

會上播出此前從未曝光的12分鐘片段，顯示受極右組織「驕傲男孩」（Proud Boys）煽動的群眾壓制警方，破壞路障從多個入口闖進國會，其間打破窗戶、攀上棚架、投擲椅子等，其中一段是特朗普在群眾闖入國會大樓前的煽動演說。特朗普當時屢指大選舞弊，並將支持者的怒氣導向彭斯。當時身兼參議院議長的彭斯主持國會聯席會議，認證拜登在大選勝出。利茲說：「在得知暴動群眾高喊『吊死彭斯』時，總統（特朗普）竟回稱也許我們的支持者想法是對的。」

聽證會亦播放特朗普女兒伊萬卡及其丈夫庫什納、特朗普2016年總統選舉競選發言人米勒（Jason Miller）等多名特朗普親信的錄影作供，其中前司法部長巴爾（William Barr）表明自己不同意「選舉被竊」的說法，形容該說法是「一派胡言」，又稱自己被迫參與推翻選舉。伊萬卡在片段中說：「我尊重巴爾部長，因此我接受他的說法。」

歷時近兩小時 下場下周一舉行

這場公開聽證會歷時近兩小時結束，未來數周還有5場，下一場在美東時間下周一（13日）早上10時（香港時間當晚10時）舉行。

（CNN/法新社/路透社/中央社）