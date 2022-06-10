約翰遜推紓困措施 助民眾置業

約翰遜稱不少有能力支付高租金的受僱人士都能支付按揭，但難以儲蓄大筆款項用作首期，政府將全面檢討按揭市場，研究如何讓民眾更易獲批低首付按揭（low deposit mortgage），今秋發表報告。他指房價不斷上漲令首期費用攀升，即使要人們支付10%首期是不切實際的提議。

另外，約翰遜又表示會研究把每年300億英鎊房屋福利開支的部分證券化，藉此集資興建更多房屋。

反對派斥「炒冷飯」未解真危機

英國近期通脹急升，約翰遜稱這代表政府不能簡單以增加開支，協助人們度過生活成本上漲危機，應小心別增加通脹壓力；疫情期間政府提高稅率，約翰遜指民眾目前稅務負擔很高，他未來將會減輕民眾有關負擔。

不過約翰遜的提議未正式公布已受質疑。自由民主黨副黨魁庫珀（Daisy Cooper）稱約翰遜是在興高采烈地誇誇其談和胡扯，其政府完全不知道如何幫助數百萬計面對能源費用攀升和高通脹而掙扎求存的家庭。反對派批評約翰遜把政策重新包裝「炒冷飯」，而不是真正嘗試解決危機。

（衛報/BBC/路透社）