美倡美洲共榮圈抗華味濃 多名領袖缺席下開展區內峰會

峰會着眼於控制非法移民、促進經濟增長、應對氣候變化和新冠疫情防控等議題。會前美國指古巴、委內瑞拉、尼加拉瓜並非民主國家且人權問題令人關切，未邀請3國領袖與會，墨西哥總統洛佩斯等8名國家領袖拒絕出席峰會以示抗議，僅派官員與會，令與會國家元首與政府領袖人數減至21人。

峰會正值中國擴大在中南美洲影響力之際，最新數據稱，除美國最大貿易伙伴墨西哥之外，中國與拉美國家的貿易總量早已超過美國，且貿易差距在拜登上台後逐漸擴大。去年拉丁美洲（不包括墨西哥）和中國之間的進出口貿易總額達到近2470億美元（19,266億港元），遠高於與美國的1740億美元（13,572億港元）。為抗衡中國，拜登宣布擬與拉丁美洲建立「美洲經濟繁榮伙伴關係」（Americas Partnership for Economic Prosperity）。他說：「我們必須投資，以確保我們的貿易能持續發展，並負責創造更具韌性、更安全且更能長期維持的供應鏈。」

五大支柱 細節未定

美國一名高級官員7日說，「美洲經濟繁榮伙伴關係」框架基於五大支柱，包括加強供應鏈、支持和鼓勵拉丁美洲和加勒比地區最大的發展融資來源美洲開發銀行的投資、增加對教育、衛生、福利和兒童保育等公共部門的投資、促進潔淨能源就業和降低碳足迹，以及促進可持續和包容貿易。

拜登政府官員說：「對抗中國深入此區的最佳辦法，就是確保我們推動積極發展此區經濟的願景。」美國欲藉「美洲經濟繁榮伙伴關係」這平台，促進拉美疫後經濟復蘇，惟美國一名政府高級官員說，該計劃似乎仍在建構中，尚未提供關稅減免，也不包括市場准入，最初將着重於已與美國簽署貿易協議的「理念相近伙伴」上，又說談判預計今年初秋展開。

（路透社/法新社/新華社）