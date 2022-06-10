泰正式將大麻剔出管制名單

為提振農業旅業

泰國政府2019年修改《毒品法》，讓泰國成為東南亞第一個將醫用大麻合法化的國家，但大麻仍被列為毒品管制名單中的第五級管制毒品。為進一步促進大麻的經濟價值，公共衛生部2020年底將大麻的葉、纖維、根部和莖部從管制名單中移除，讓餐飲業者或化妝品業者可以利用這些大麻部位入菜或製作化妝品，創造經濟利益。

泰國政府今年讓大麻成為泰國的綠色經濟作物 ，公共衛生部1月初通過提案，將大麻從毒品管制法的名單中刪除，隨後泰國禁毒委員會通過審查，正式將大麻從毒品管制名單中刪除，昨起生效。

公開吸食屬違法

根據新規定，大麻不再列入管制名單中，不過大麻萃取物中會讓人有興奮感的成分四氫大麻酚（THC），含量必須低於0.2%，超標者仍列毒品。自家種植大麻的民眾毋須事先申請，也沒有數量限制，不過必須要到食品藥物管理局設置的網站或手機應用程式上登記，且僅限醫療使用，不能用於娛樂。民眾若將大麻用於商業用途，例如製作護膚品或化妝品仍要先申請執照。

新例生效不代表民眾可以合法在公眾場合抽大麻，如果有人在公眾場合抽大麻，將被罰款2.5萬泰銖（約5688港元）或監禁3個月。

泰國的大麻飲品、糖果，及其他大麻產品的商店昨大排長龍。大麻倡導者歡迎這次改革。一名大麻糖果店主表示，新冠疫情打擊經濟，認為新法來得及時。不過有人認為新法有漏洞，擔心當局未必能有效管制大麻所含THC，且大麻醫用與娛樂用界限模糊，憂慮日後會產生更多隱君子。

（路透社/日經亞洲/BBC）