國會山莊騷亂調查今聽證 全美矚目 黃金時段直播 外界期待「爆炸性」內容

去年1月6日最少數百名特朗普支持者暴力衝擊國會山莊，阻撓國會會議正式確認民主黨人拜登勝出2020年總統大選，事件震驚美國以至全球，特朗普被指是煽動衝擊的主要推手。為此，7名民主黨代表、以及包括美國前副總統切尼女兒利茲（Liz Cheney）在內的兩名共和黨代表，共9名眾議員去年7月1日組成「1月6日國會山莊騷亂特別調查委員會」，希望還原事情真相。委員會可轉介調查中發現的不法事件到司法部提控，但最終決定權在於後者手上。

一年調查千次查問逾10萬文件

委員會過去一年經過近千次查問，並檢閱逾12.5萬份文件，包括特朗普與親信以及家人討論不讓出總統之位方法的信息、律師團隊對推翻2020年總統選舉結果路線圖的筆記，亦聆聽過錄音對話，顯示共和黨高層對特朗普煽動民眾攻擊美國民主核心的真實心聲。

美國周四晚舉行的首場聽證會將發表開場論述，委員會將向美國公眾交代騷亂當天暴徒闖佔國會山莊，以及事發前數周內的各項相關事件。

《紐約時報》引述消息人士稱，其中將聚焦聆訊其成員被控串謀煽動叛亂的極右組織「驕傲男孩」（Proud Boys）與衝擊國會的關係。一名事發時混進「驕傲男孩」的紀錄片製作人，以及一名受到該組織成員襲擊受傷的國會山莊警員將出席作供。

6場中最後的聽證會將針對特朗普在去年1月6日當天和之前的所言所行，以及他身邊所發生的事。《華盛頓郵報》引述消息人士報道，屆時將公開「爆炸」內容。

前白宮幕僚長高級顧問證供關鍵

共和黨眾議院領導層的官方立場視國會山莊騷亂為「合法的政治表達方式」，特朗普時代的高官大都拒絕配合委員會的調查，亦勢將不會出席聽證會，特朗普總統助理納瓦羅更因拒絕服從相關傳召，已被控刑事藐視國會。

不過《華盛頓郵報》引述消息人士報道，特朗普時期的白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）的高級顧問哈欽森（Cassidy Hutchinson）可能成為聽證會的重要證人，指證梅多斯是推翻總統選舉結果的幕後主要推手之一。哈欽森已向委員會詳細供述梅多斯在騷亂前曾與共和黨眾議員召開一場會議，研究推遲參眾兩院聯席會議，或阻止點算選舉人票等手段，以企圖推翻總統選舉的結果。

哈欽森亦曾向國會調查人員表示，梅多斯早在事前已被告知1月6日可能會有暴力事件發生。預計聽證會上亦將播出特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）和女婿庫什納的錄影證供。

分析：民主黨挽中期選情手段

《紐時》分析認為，拜登政府與民主黨希望利用今次公開聽證會打擊對手和提升支持度，挽救不足5個月後的中期選舉選情。民主黨目標是向選民揭示共和黨在國會山莊騷亂中縱容暴力極端分子、拒絕承認2020年選舉結果等，是比眼下俄烏戰爭、國內通脹和槍管問題更大型且重要的問題。

（華盛頓郵報/紐約時報/衛報）