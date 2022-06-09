視新冠如風土病 全力拼經濟

韓國目前新冠總確診個案約1820萬宗，相當於該國三分之一人口，《日經》上月初引述一些專家估算，韓國約5200萬人口可能已有一半曾染疫。報道指首爾當局以死亡率較歐美低，並且2月中時已為近九成長者接種了第三劑新冠疫苗，作為放寬防疫政策的基礎。

確診等同1/3人口 九成長者打三針

《日經》報道，韓國民眾可能出於抗疫疲勞，從而支持政府鬆綁防疫限制的措施。

該報引述民調機構「蓋洛普韓國」（Gallup Korea）4月22日發布的最新調查顯示，多達69%的50歲以下民眾認為相關改變合適，年長者不支持放寬防疫政策的比率則較高。韓國民眾似乎不再因疫情感到憂慮，《紐約時報》曾形容，他們對3月的高峰都不以為意，「集體聳肩」（collective shrug）。

自從當局決定今年3月21日起讓已完成接種疫苗者回國後毋須隔離後，韓國人出國情况大幅增加，4月初時仁川機場旅客人數較一年前大增超過兩倍，夏威夷和關島成為當地人熱門旅遊地，因為無論到達當地或回國均毋須隔離，變相已回復疫前情况。政府於上月2日撤銷戶外口罩令，並於上周容許已接種國際旅客入境免隔離。

總理韓悳洙上周五（3日）在安全會議上表示，政府將擴大實施復常措施，最大限度地減少民眾不便。他又指出，為應對長期疫情對民眾構成精神健康影響，政府將通過全國衛生站提供專家心理諮詢服務。

（日經亞洲/韓聯社）

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