免打疫苗免隔離 韓入境遊邁復常

近周8.6萬確診 連降11周

韓國疫情近期持續紓緩，近一周（5月29日至6月4日）累計新增8.6萬宗確診，較前一周減少33.3%，連降11周。中央防疫對策本部昨日通報，截至當日零時，韓國較前一天新增確診病例約1.3萬宗。在周三之前，韓國僅允許已完成接種疫苗者免隔離，未接種者入境後須隔離7天。考慮到近期國內外疫情形勢趨穩，以及德國、英國、丹麥等國家已毋須入境隔離等情况，韓國防疫部門決定全面解除入境隔離。至於此前正隔離者，也可在檢測結果呈陰性後即時解除隔離。

入境前後仍須檢測

防疫部門表示，解除入境隔離規定雖然可能令防疫風險略升，但國內已透過大面積感染和接種實現群體免疫，且繼續隔離會產生巨大的社會開支，預計全面免除隔離將帶來更大的經濟效果。不過，韓聯社稱，當局考慮BA.2.12.1等Omicron變異株的防控問題，防疫部門將繼續維持現行的入境前後各一次病毒檢測措施。

此外，政府周三起全面解除對仁川機場航班量的限制，預計入境人數將不斷增加。國務總理韓悳洙上周五（3日）在中央政府首爾辦公樓召開中央安全對策本部會議時曾表示，考慮到境內新冠疫情趨穩、醫療體系承受能力充足，政府將擴大實施復常措施，最大限度地減少民眾不便。當時他承認，仁川機場限制航班次數和時間措施導致機位供不應求、機票價格飛漲，給國民帶來不便。

不過，防疫部門昨日表明，正密切關注猴痘等全球範圍內新型傳染病的蔓延情况，嚴控新型傳染病的流入，並將隨時迅速轉換應對體系加強管控。

港人可網上預約簽證 每日50人

目前香港人前往韓國仍然須要先申請短期訪問簽證。韓國駐香港總領事館表示已開放簽證申請網上預約系統，每日名額已由30個增至50個。至於何時恢復港人免簽證到訪韓國，總領事館稱仍要視乎兩地新冠疫情發展，以及申請前往韓國的港人數目等多項因素。

（韓聯社）

（新冠疫情）