猴痘病例增 CDC警示升級

促避免接觸囓齒動物

美國截至周一累計有35宗猴痘個案，來自13個州。CDC稱，許多感染者最近沒有去過猴痘流行的非洲地區，如尼日利亞和剛果民主共和國等，部分個案涉及與感染者一起生活的人。CDC強調，猴痘對公眾的風險仍屬於低，但建議人們避免與皮膚損傷的人接觸，亦避免接觸死或活的老鼠、松鼠、猴子和猿猴，因導致猴痘的病毒常來自囓齒類動物和靈長類動物。CDC周二表示，已將猴痘旅行注意事項中的戴口罩指引刪除，避免民眾對這種主要透過直接觸傳播的疾病產生混淆。根據CDC網站，猴痘主要透過直接接觸具傳染性的瘡、痂或體液傳播，「也可以在長時間的面對面接觸中，透過呼吸道分泌物傳播」。

英國衛生安全局宣布，周三（8日）起將猴痘列為法定呈報的疾病，即英格蘭所有醫生如懷疑病人感染猴痘，必須通知當地議會或保健小組（HPT）。

加拿大周二亦公布猴痘旅行注意事項，建議前往澳洲、英國和美國等20多國的旅客採取預防措施。加拿大公共衛生局發出二級警示（較「非必要勿前往」低1級），指出旅客一旦感染猴痘，可能必須接受一些程序，例如隔離，防止猴痘蔓延。加國迄今錄得81宗猴痘個案，其中大部分來自人口第二多的魁北克省。

（路透社/衛報）