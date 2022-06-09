「感化」失敗 德政客悟對俄政策「全錯」

德國依賴俄羅斯能源，可溯源「東方政策」（Ostpolitik），指德意志聯邦共和國（西德）在1969年開始與德意志民主共和國（東德）及其他東歐社會主義國家關係正常化，主張藉和解、貿易，而非衝突來促進改變，是1969至1974年任西德總理的勃蘭特（Willy Brandt）上台後推行的政策。

「東方政策」源於懷舊情結罪疚感

德國記者烏爾班（Thomas Urban）指出，「東方政策」的心理根源源於德俄關係兩種情意結：懷舊情結與罪疚感。烏爾班提到「對俾斯麥（Bismarck，19世紀德意志帝國第一任宰相）的回憶」，而俾斯麥認為與俄結盟是歐洲穩定的定海神針。烏爾班也指出，1941年德國進攻蘇聯，致數百萬人死亡後，德國出於內咎，對蘇聯以至今天俄羅斯的惡行鮮有撻伐。

西德1970年與蘇聯簽署主要首份天然氣管道合約，但一些觀察者已認為這是潛在的危險舉動，北約曾寫信問西德，天然氣管道是否有安全後果。不過，德國對俄天然氣的依賴有增無減，在前總理施羅德（Gerhard Schröder）任內，德俄又研究開通北溪（Nord Stream）天然氣管道，繼任總理的默克爾（Angela Merkel）則繼續推進北溪2號項目。與普京關係密切的施羅德，2005年卸任後隨即出任俄羅斯天然氣工業股份公司北溪管道項目委員會主席。

俄軍侵烏後，德國有政客似乎醒覺德國一貫對俄政策錯了，前財長朔伊布勒（Wolfgang Schäuble）3月接受德媒訪問時說「我錯了，我們都錯了」。

一向支持以貿易作為東西橋樑的總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier），開戰前仍堅持德應以能源作為德俄橋樑，到4月也承認誤判俄羅斯的意圖，說：「我對北溪2號的堅持顯然是一個錯誤......我們在堅持一座俄羅斯不再相信的橋樑，而且其他合作伙伴也警告過我們不要這樣做。」

（衛報/Politico）

（俄軍侵烏）