默克爾否認姑息普京 「沒什麼要道歉」 強調「外交不奏效不代表是錯」 譴責侵烏

認任內未建防止戰爭安全架構

默克爾（Angela Merkel）周二在柏林布萊希特劇院公開接受《明鏡》周刊記者訪問，她表示俄烏戰爭是一個巨大的悲劇，客觀上違反所有國際法，是殘酷和非法的侵略戰爭，斥俄總統普京犯下大錯，「如果我們開始追溯幾個世紀，爭論哪一塊領土應該屬於誰，那麼我們只會有戰爭。這不是一個選擇」。她否認是綏靖政策最終促使俄侵烏，她說：「我已嘗試努力避免災難，外交並不因為沒有奏效就是錯的。所以我看不出我為何要說那是錯誤的，我也不會為此道歉。」但她承認任內沒有「建立一個能防止這場戰爭的安全架構」。

俄中「大到不容忽略」 需共存

俄烏戰爭後，在基輔和柏林不少人都指摘默克爾將與莫斯科的經濟關係置於對烏克蘭的支持之上。許多批評都集中在她的「以貿易促進改變」（Wandel durch Handel）的政策上，即透過深化俄羅斯與西方之間的經濟關係，鼓勵莫斯科政治變革，以及轉向自由主義和西方價值觀。默克爾任內更因支持「北溪2號線」天然氣管道工程，讓俄天然氣直通德國而備受美國批評。默克爾在訪問中表示，她從不相信可透過貿易改變普京，但認為若歐洲與俄國之間無法建立密切的政治關係，「那麼至少建立貿易關係，因為你不能完全無視彼此」。她還為自己堅持與普京保持溝通渠道辯護，「俄羅斯是全球第二大核武國，我不能假裝它不存在」。她指出，俄羅斯跟中國一樣，大到不容忽略，「儘管存在各種分歧，我們必須找出共存之道」。

2014年俄羅斯吞併克里米亞後，默克爾與時任法國總統奧朗德在2015年促成《明斯克協議》，要求烏軍和親俄分離分子停火，但雙方敵對行動沒有停止。對於這現已成廢紙的協議，默克爾說：「該協議沒有奏效，這是很大的悲哀，但我不會怪自己沒有努力。」她說，該協議某程度制止了普京，為烏克蘭帶來一定程度的平靜，給該國7年時間發展，並加強軍力。但她也承認，2014年俄吞併克里米亞時或許可以作出更嚴厲的回應。

為阻烏入北約辯護 指未符條件

默克爾也為她反對烏克蘭和格魯吉亞於2008年加入北約辯護。她指當時的烏克蘭民主制度不穩，且是一個由寡頭統治的國家，腐敗問題嚴重，不能迅速將之納入北約。默克爾還表示，她不想激怒普京，「從他的角度來看，這是宣戰」。

（金融時報/德國之聲/法新社）

（俄軍侵烏）