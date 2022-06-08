近半共和黨選民：美需與大型槍案共存

62%受訪者撐禁半自動步槍

《今日美國報》周一分析指出，由上周五起的3天美國最少17人死於槍擊案，又引述非營利組織「槍枝暴力檔案」指出，這3天費城、田納西州查塔努加（Chattanooga）等多個城市先後發生最少12宗有4人或以上死亡或受傷的槍擊案，造成最少82人受傷或死亡。

哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）與民調機構YouGov於5日公布聯合民調，顯示44%共和黨選民認為美國只有與大型槍擊案共存一條路。民調在6月1日至3日進行，即得州小學槍擊案發生之後，也顯示62%受訪者支持全國禁止半自動步槍。

雖然不少民眾支持禁止突擊步槍、提高合法購槍年齡、加強背景審查等，但相關法案往往因共和黨議員反對而令「民意」未能在國會反映。

不過，自從發生造成19名學童和兩名教師死亡的得州小學槍擊案後，以民主黨康涅狄格州參議員墨菲（Chris Murphy）及共和黨得州參議員科尼（John Cornyn）為首的參議員，對一些槍管改革能夠成事表示樂觀。

（衛報/今日美國報）