免疫療法治直腸癌取突破 18患者全康復 專家：需再驗證

實驗藥物 適用特定基因變異病人

有關研究由位於紐約市的紀念斯隆-凱特琳癌症中心（Memorial Sloan Kettering Cancer Center，MSK）實行，由葛蘭素史克藥廠（GSK）贊助。《紐約時報》報道，獲選的18名病人服用GSK的單株抗體（monoclonal antibody）藥物Jemperli（學名dostarlimab），每3周服用一次，為期6個月，每劑費用約1.1萬美元（約8.6萬港元）。此藥原理是將體內癌細胞曝光，讓體內免疫系統針對它們然後擊破，但只適用於體內癌腫瘤有特定基因變異的病人。

一年後的跟進研究顯示，全部18人都沒發現癌症復發，意味已康復。參與實驗的38歲女子羅思（Sascha Roth）於2019年證實患癌，醫生指幾乎肯定她體內的癌細胞有一種可抵抗化療的基因變異，並說她可考慮參與今次研究。羅思本已打算在試驗後接受化療和放射治療，甚至接受手術，並已動手術將子宮移至肋骨下方以免療法影響生育。但在測試後，醫生指她的癌細胞已完全消失，由測試至今兩年都沒復發迹象。

研究結果刊於《新英倫醫學期刊》。報告作者、MSK腫瘤學家兼白宮國家癌症顧問委員會成員小迪亞茲（Luis A. Diaz Jr.）表示，以他所知今次是人類癌症有紀錄以來首次有治療研究中所有受測試者都能夠康復。他表示，研究團隊正找尋胃癌、前列腺癌和胰臟癌患者進行測試。

MSK腫瘤內科醫生瑟切克（Andrea Cercek）表示，這次實驗成果令人驚喜之處便是單憑免疫療法便治好所有病人，避免了因化療或開刀而影響病人正常身體功能。

哈佛大學醫學院大腸直腸癌專家吳金敏（Kimmie Ng）亦表示，有關結果「非凡」，而且「前所未見」，但需進一步研究以確認能夠複製。

（紐約時報/每日郵報）