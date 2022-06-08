多米尼加環境部長遭老友槍殺

辦公室內連開多槍

多米尼加總統府在社交平台發表影片公告說，一名男子當日上午闖入奧蘭多（Orlando Jorge Mera）在環境部的辦公室，連開多槍將其殺害。總統府發言人表示，槍手已確認是奧蘭多的朋友克魯兹（Miguel Cruz），法新社引述環境部的消息人士稱，疑犯利用他與奧蘭多的交情，進入奧蘭多正和下屬開例行會議的安全區內。有報道指兩人從兒時便相識，而當局並沒公布克魯茲行兇動機。

55歲的奧蘭多是律師也是政治家，2020年8月起擔任多米尼加環境部長，其父豪爾赫（Salvador Jorge Blanco）是1982至1986年執政的多米尼加前總統。奧蘭多上任時曾承諾會致力於「負責任地」運用自然資源、保護生態體系並減少污染。他3月接受當地傳媒訪問時表示，已向司法機關通報了2300宗侵犯環境許可、非法砍伐樹木和破壞紅樹林的個案，受影響者從現役及退役軍人、警察和商界人士都有。據熟悉調查的知情人士透露，克魯茲和奧蘭多在環境政策上有嚴重分歧。

（法新社/中央社）