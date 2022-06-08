烏指俄艦隊黑海部署後撤

反艦導彈攻擊地面目標 顯軍火消耗

烏克蘭海軍在簡報上稱，俄軍自入侵以來已向烏克蘭領土發射超過300枚巡航導彈，但其「口徑」（Kalibr）巡航導彈的發射密度現已下降，俄軍開始以反艦導彈攻擊地面目標，很可能反映俄軍已消耗可觀數量的現代導彈武器，被迫改用不合時宜的導彈類型。烏海軍指俄軍為求重新控制黑海的西北部分，已在克里米亞和赫爾松（Kherson）地區部署海岸導彈系統，但強調海基導彈的威脅仍然存在。

烏海軍表示，俄軍仍有大約30艘軍艦和潛艇在黑海封鎖民用船舶航行，並指俄方有多達12艘大型登陸艦，但當中逾1/3正在維修。其聲明指出，夏季天氣較好的時候，俄軍仍可能嘗試派出登陸戰術部隊、以至破壞及偵察小組到敖德薩海岸。

歐洲理事會主席米歇爾周一在聯合國安理會上發言，抨擊俄軍侵烏引發全球糧食危機，俄羅斯駐聯大使涅邊賈（Vassily Nebenzia）反擊指米歇爾散播謊言，其後主動離場抗議。米歇爾指控俄軍以糧食供應作為攻擊發達國世界的「隱形導彈」，強調「俄羅斯是唯一要為這場糧食危機負責的國家」。烏克蘭是糧食生產大國，但向來依賴黑海的水路運輸出口，但目前受俄軍封鎖，而俄羅斯同樣是糧食和肥料生產大國，但正面對西方制裁，這些因素引發全球糧食供應不足和價格上升。

疑戰火損生態 數千海豚喪生

俄軍在黑海的軍事行動還有危及海上生態之虞，有烏克蘭科學家宣稱，俄軍侵烏以降已有「數千」海豚喪生，海豚屍體接連湧上烏克蘭、保加利亞、土耳其和羅馬尼亞的沿岸，不少屍身有炸彈留下的燒傷痕迹，以至其他戰爭相關的受傷。

馬里烏波爾爆霍亂危機

美國有線新聞網絡（CNN）昨報道，落入俄軍手中的烏克蘭東南部城市馬里烏波爾（Mariupol），由於曾遭俄軍強力轟炸炮擊與長期包圍，腐化遺體來不及妥善處理，垃圾也沒辦法清走，飲用水很可能會遭到污染，衛生條件惡劣，擔心可能爆發霍亂疫情。

（CNN/衛報/獨立報）

（俄軍侵烏）