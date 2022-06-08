斯里蘭卡籌資 與華重談換幣協議

斯里蘭卡正面臨70年來最嚴峻的經濟危機，外匯短缺導致燃料、藥物和肥料等必需品的進口受阻，觸發貨幣貶值、街頭示威以至政府倒台。在原總理馬欣達‧拉賈帕克薩被迫下台後，曾5次擔任總理的維克勒馬辛哈再度回任。

維克勒馬辛哈正在制訂臨時預算，以平衡斯里蘭卡瀕臨崩潰的公共財政。他指央行估計今年GDP會下降3.5%，但有信心在強力改革方案、債務重組和國際支援下，國家會回復經濟增長，表明需要在2023年底或之前達至經濟穩定。他承認，只靠建立經濟穩定性還不足夠，「我們需要重組整個經濟」。

向IMF借貸 尋日印援助

斯里蘭卡現正跟IMF商討，尋求總值30億美元（約234億港元）的借貸方案，同時爭取中國、印度和日本援助。中方去年3月跟斯里蘭卡政府達成總值100億元人民幣的貨幣互換協議，以求協助緩解斯國公共財政緊張，但維克勒馬辛哈表示，正跟北京重新談判相關條款應急。貨幣互換是指簽署雙方協定一個固定兌換價和年期，假如其間某一方如斯里蘭卡出現動盪、貨幣貶值和購買力大跌情况，便可行使貨幣互換機制，以協議定下當天的固定匯率，提取協議下的另一國貨幣（這情况是人民幣）數量，並於國際間利用該幣購買其所需物資，以解燃眉之急。中斯原先條款規定，上述貨幣互換只有在斯里蘭卡仍有相當於3個月進口額的外匯儲備才可動用。

（路透社）