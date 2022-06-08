允政策妥協擢升官職 游說議員支持

約翰遜未悔赴派對 議員驚訝

保守黨消息人士表示，約翰遜周一下午會晤黨內議員，強調在國外俄烏戰爭、國內生活成本上漲等挑戰下，受傳媒和在野黨煽風點火影響而「臨陣換將」、陷入黨內和國內政治鬥爭，恐非明智選擇。他的盟友又聲稱，若首相被趕下台，捐款者不會再支持保守黨，會使該黨陷入財政危機。一些猶豫未決的議員還得到承諾，若他們支持約翰遜，將可在改組中獲得部長級職位。但《金融時報》報道，身陷「派對門」醜聞的約翰遜向議員們稱，他不後悔在封城期間出席員工的離職派對，還稱若時光倒流，他依然會這樣做，這番言論令會議室內一些議員感到驚訝。

承諾減稅紓困 擬獎忠心閣員

約翰遜向議員承諾，若他能保住相位，下周將與財相辛偉誠就新的經濟增長計劃發表演說，提出減稅及推動投資。消息人士稱，約翰遜未提及明確的減稅幅度，但該經濟計劃將讓外界了解首相的整體願景和經濟藍圖。保守黨後座議員一直要求政府減稅以幫助數百萬面對生活成本高漲的民眾。

《金融時報》報道，約翰遜周二將敦促大臣們從分裂的信任投票中走出來，重新關注經濟和房屋等問題。約翰遜盟友稱，他還計劃改組內閣，獎勵那些一直對他忠心的人，同時懲罰那些被認為顛覆他領導地位的人。

（金融時報/路透社/中央社）