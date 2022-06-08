約翰遜保相位 恐難避「跛腳」 信任投票「險勝」過關 黨內逼宮未息

【明報專訊】英國首相約翰遜在英國封城抗疫期間違規出席多場派對引發黨內逼宮，他在周一（6日）保守黨議員發起的不信任投票中「慘勝」，得以保住黨魁及首相之位。不過，他所獲59%信任票較2018年文翠珊在不信任投票中獲的63%更低。英國傳媒形容約翰遜是慘勝，管治威信進一步嚴重受挫，且他仍要面對「派對門」誤導國會的調查，加上若保守黨輸掉本月23日兩場地方補選，將進一步損害其領導能力。蘇格蘭首席部長施雅晴稱約翰遜已是「跛腳鴨首相」。按規定保守黨員一年內不可再對約翰遜提不信任投票，但部分叛變議員已商討爭取修改黨規盡早攆走他。
保守黨內議員認為約翰遜對「派對門」醜聞沒有悔意，且公眾對他的領導能力也失去信任，亦有人不滿政府加稅及應對生活成本高漲的措施，觸發今次投票。在下議院359名保守黨議員中，約翰遜需最少獲過半數的180票支持才可保住相位，結果他贏得211票支持，不信任動議遭否決。約翰遜在投票結束後表示，對政治和國家來說這是一個「非常好、令人信服及決定性的結果」，讓政府可繼續前進，專注在他認為對人民真正重要的事情上，包括協助民眾減輕生活成本、清理因疫情而積壓的待辦之事、加強社區安全等。儘管有聲音認為他下一步可能試圖藉提早大選重建威信，但他表明對此不感興趣。
多名內閣成員在結果公布後表態支持約翰遜。衛生大臣賈偉德稱，首相現在獲得保守黨內新的授權，「現在我們需團結起來，專注國家的挑戰」；教育大臣查學禮（Nadhim Zahawi）大讚約翰遜「贏得漂亮」。
41%議員叛變 成施政絆腳石
不過，有保守黨議員向英媒直言，結果顯然較預期差得多。美國有線新聞網絡（CNN）引述約翰遜的盟友稱，選前他們認為支持票多反對票80票已是最差情况，現在卻只相差63票。《衛報》報道，許多保守黨議員包括其支持者認為，這次政變未遂但已是約翰遜「執政告終的開始」，因反映他的反對者決心要拉他下馬。由於多達41%議員投票反對他，意味他在國會失去大量支持，政府可能陷入癱瘓。
《星期日郵報》報道，有叛變議員周一威脅，如果約翰遜捱過逼宮，他們會阻撓國會一些關鍵投票，如拒絕就政府立法投票，從而逼首相下台。
投下不信任票的議員斯特迪（Julian Sturdy）稱，投票結果清楚顯示約翰遜已不再獲黨內全然信任，他應考慮辭職。工黨黨魁施紀賢表示，公眾已受夠約翰遜的「只說不做」，但投票結果除了反映保守黨相當分裂，也顯示該黨漠視公眾感受。
派對門餘手尾 地選現危機
約翰遜接下來仍然危機重重，包括要面對國會「特權委員會」調查他是否在「派對門」中誤導國會。根據「大臣守則」（ministerial code），若調查結果判定約翰遜的說法刻意誤導國會，他必須辭職。與此同時，本月23日英格蘭北部韋克菲爾德（Wakefield）、西南部的蒂弗頓（Tiverton）和霍尼頓（Honiton）將舉行補選，一旦保守黨在這兩個選區失去原有議席，約翰遜領導能力將進一步受質疑。
醞釀改黨規 提早再逼宮
此外，儘管根據現行黨規，捱過黨內不信任投票的約翰遜在未來一年內可免受同樣挑戰，但保守黨「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）表示，有關規定可以改變。英國《太陽報》早前報道，布雷迪考慮將再次發起不信任投票的時間限制縮短至3或6個月，甚至完全取消。《金融時報》報道，叛變議員已經討論爭取修改黨規，允許提前作不信任投票。