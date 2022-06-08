約翰遜保相位 恐難避「跛腳」 信任投票「險勝」過關 黨內逼宮未息

保守黨內議員認為約翰遜對「派對門」醜聞沒有悔意，且公眾對他的領導能力也失去信任，亦有人不滿政府加稅及應對生活成本高漲的措施，觸發今次投票。在下議院359名保守黨議員中，約翰遜需最少獲過半數的180票支持才可保住相位，結果他贏得211票支持，不信任動議遭否決。約翰遜在投票結束後表示，對政治和國家來說這是一個「非常好、令人信服及決定性的結果」，讓政府可繼續前進，專注在他認為對人民真正重要的事情上，包括協助民眾減輕生活成本、清理因疫情而積壓的待辦之事、加強社區安全等。儘管有聲音認為他下一步可能試圖藉提早大選重建威信，但他表明對此不感興趣。

多名內閣成員在結果公布後表態支持約翰遜。衛生大臣賈偉德稱，首相現在獲得保守黨內新的授權，「現在我們需團結起來，專注國家的挑戰」；教育大臣查學禮（Nadhim Zahawi）大讚約翰遜「贏得漂亮」。

41%議員叛變 成施政絆腳石

不過，有保守黨議員向英媒直言，結果顯然較預期差得多。美國有線新聞網絡（CNN）引述約翰遜的盟友稱，選前他們認為支持票多反對票80票已是最差情况，現在卻只相差63票。《衛報》報道，許多保守黨議員包括其支持者認為，這次政變未遂但已是約翰遜「執政告終的開始」，因反映他的反對者決心要拉他下馬。由於多達41%議員投票反對他，意味他在國會失去大量支持，政府可能陷入癱瘓。

《星期日郵報》報道，有叛變議員周一威脅，如果約翰遜捱過逼宮，他們會阻撓國會一些關鍵投票，如拒絕就政府立法投票，從而逼首相下台。

投下不信任票的議員斯特迪（Julian Sturdy）稱，投票結果清楚顯示約翰遜已不再獲黨內全然信任，他應考慮辭職。工黨黨魁施紀賢表示，公眾已受夠約翰遜的「只說不做」，但投票結果除了反映保守黨相當分裂，也顯示該黨漠視公眾感受。

派對門餘手尾 地選現危機

約翰遜接下來仍然危機重重，包括要面對國會「特權委員會」調查他是否在「派對門」中誤導國會。根據「大臣守則」（ministerial code），若調查結果判定約翰遜的說法刻意誤導國會，他必須辭職。與此同時，本月23日英格蘭北部韋克菲爾德（Wakefield）、西南部的蒂弗頓（Tiverton）和霍尼頓（Honiton）將舉行補選，一旦保守黨在這兩個選區失去原有議席，約翰遜領導能力將進一步受質疑。

醞釀改黨規 提早再逼宮

此外，儘管根據現行黨規，捱過黨內不信任投票的約翰遜在未來一年內可免受同樣挑戰，但保守黨「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）表示，有關規定可以改變。英國《太陽報》早前報道，布雷迪考慮將再次發起不信任投票的時間限制縮短至3或6個月，甚至完全取消。《金融時報》報道，叛變議員已經討論爭取修改黨規，允許提前作不信任投票。

（衛報/BBC/獨立報）