美兩黨尋共識推槍管 商討「紅旗法」擴背景審查

紐約州水牛城上月中發生10死槍擊案、得州尤瓦爾迪鎮上月底發生21死小學槍擊案，其後美國多地再接連發生槍擊事件。慘劇令不少民眾支持加強槍管，哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞台在水牛城槍擊後做的民調顯示，54%受訪者支持加強槍管。拜登上周四罕有在黃金時段發表電視演說，呼籲國會支持加強槍管，包括恢復已在2004年到期、針對突擊武器和高容量彈匣的禁令、大幅加強購槍者背景審查，及取消槍械行業的訴訟豁免權等。

民主、共和兩黨議員正尋求達成收緊槍管協議，民主黨參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）稱，他跟共和黨參議員格雷厄姆就建立推動州政府制訂允許當局在有人構成威脅、或表現出精神不穩定時短暫沒收槍支的「紅旗法」的系統立法基本框架達成協議，不過細節有待討論，亦未知能否在民主黨僅佔50席的參議院中，獲60票通過。

報道又指有關背景審查的討論仍在繼續，共和黨得州參議員科尼（John Cornyn）上周四表示願考慮在聯邦犯罪背景速查系統下，擴大禁止賣槍涵蓋的犯罪紀錄範圍至青少年犯罪紀錄。

議員吹淡風：不保證有成果

民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）周日在一個訪問表示，所有參與討論的兩黨議員都懷着十足誠意來促成協議。不過同樣有份參與協商的共和黨參議員圖米（Patrick Toomey）接受CBS節目訪問稱，不保證有任何成果。

（華盛頓郵報）