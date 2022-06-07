英揆不信任動議投票 約翰遜去留揭盅

速戰速決免「叛徒」協調

保守黨「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）昨表示，要求對保守黨黨魁展開的不信任投票，已超過15%國會保守黨議員（即超過54人去信）提出的門檻，投票會在周一傍晚舉行。投票以不記名方式舉行，約翰遜必須獲最少一半下議院保守黨議員再加一人，即180票支持，才能保住相位。布雷迪拒絕透露收到多少信件，但稱他在周日（5日）通知約翰遜有關投票，雙方亦同意盡快舉行投票。

約翰遜昨日去信保守黨議員爭取支持，稱希望這次投票能終結「對手希望我們討論的話題」，轉而專注對選民而言真正重要之事。

英國廣播公司（BBC）報道，22名內閣成員中，昨有16人已表態支持約翰遜，其中包括房屋大臣高文浩和外相卓慧思。表明不支持約翰遜的保守黨員則有前外相侯俊偉（Jeremy Hunt），他在Twitter貼文指保守黨現在須決定要否更換黨魁。

按規定，約翰遜若取得最少180名議員支持，對他的不信任投票不獲通過，他能留任黨魁和首相，且未來一年黨內不能再對他發動不信任動議。惟一旦約翰遜未取得足夠票數支持，保守黨需要選出新黨魁。憲法要求英國一直有首相在任，意味約翰遜會留任至選出新首相為止，以約翰遜此前接任文翠珊的相位為例，當時就需時兩個月。如約翰遜選擇立即離任，就要有臨時首相，副首相兼司法大臣藍韜文相信是最有可能代理的人選。

（衛報/BBC）