美洲峰會混亂登場 華府拉美分歧擴大

今屆美洲峰會出現創立以來所未見的混亂情况，成員國過去數周一直就與會國家領袖的名單爭拗不停，甚至威脅抵制。過往除了與美國長期交惡的古巴，各成員國領袖大多會亮相，2018年（上屆）時任美國總統特朗普派副手彭斯做代表是異數，但來到今屆，身為東道主的美國卻可能被墨西哥和玻利維亞等十數國杯葛，使籌辦工作出現混亂。

杯葛古巴等3國 美同遭杯葛

彭博社周一援引知情官員報道，拜登政府最終為了民主政制和人權紀錄，決定不邀請古巴、委內瑞拉和尼加拉瓜。墨西哥總統洛佩斯主張與會國應該不論政治光譜，講明若非美洲所有國家獲邀，他自己就不會出席，只會派代表團前往。加勒比海國家聖文森特和格林納丁斯的總理斥美國的邀請「無禮」，不會參與。阿根廷和智利的總統縱然仍將赴會，亦批評美國的邀約名單狹隘。洪都拉斯和危地馬拉分別以美國包庇貪污案嫌疑犯和美國制裁檢察總長為由，改派外長做代表。連巴西總統博索納羅都要到拜登答應跟他舉行雙邊會談後才肯去。

美定議題忽略各國貿易需求

峰會另一爭議是美國與拉美各國在議題跟期望存在明顯差距。華府日前預告峰會五大重點主題是民主管治、防疫、潔淨能源、遏止全球暖化和數碼轉型。消息指拜登政府計劃基於現有西半球自貿協定，再啟動新的經濟框架，同時解決貧富懸殊、數碼聯通（digital connectivity）和去碳化等問題。華府會向加勒比海地區提出氣候與能源倡議，拜登本人則會就移民問題發表重要聲明。

然而，美國官員沒有提及拉美各國渴求的新貿易和投資。而且如果墨西哥等中美洲國家不出席，拜登解決不了美國面對的偷渡潮難題；假若委內瑞拉不參與，該國民眾流徙入哥倫比亞等鄰國的議題也無法擺平。許多關注拉美事務的人更擔心，峰會後美國不會繼續關注該地區。

會前混亂與爭議令美洲峰會的存在價值受到更大質疑，許多南美民眾已覺得美國跟該地區疏離。智庫「美洲國家對話組織」主席沙維斯（Rebecca Bill Chavez）指出，美國過往對拉美的基建等項目承諾流於空談。美國參議院外交關係委員會西半球小組主席卡因坦言，美國歷屆政府基本上背棄了拉美，美國參議員魯比奧上月承認，美國在區內最大挑戰是各國「覺得美國沒有參與」。中國已取代美國，成為巴西、智利、秘魯的最大貿易伙伴，也是其他區內國家的主要投資、貸款來源。拉美專家阿恩森（Cynthia Arnson）批評，美國一味阻撓拉美國家跟中國做生意，但當拉美國家提出要與美國簽訂自貿協定，卻得不到回應。

「民主人權教誨」失市場

《華盛頓郵報》社評指出，拉丁美洲現被左、右翼的民粹所撕裂，美國不可能像冷戰結束後的1990年代初團結到整個西半球，也不可能憑一個星期的會議維持或加強美國的區內影響力。《洛杉機時報》稱，美洲國家無耐性聽美國的民主人權教誨，感覺遠離美國更自由。

（路透社/金融時報/華爾街日報/洛杉機時報）