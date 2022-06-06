朝罕有連試射8導彈 展多點攻擊力 回應美韓軍演

韓國聯合參謀本部昨表示，韓軍約於周日早上9時零8分至9時43分之間，偵測到朝鮮分別從平壤市的順安、平安南道价川、平安北道東倉里、咸鏡南道咸興一帶，各發射了兩枚（4處合共8枚）短程彈道導彈。導彈的飛行距離約在110至670公里之間，飛行高度約為25至90公里，速度大概是3至6馬赫。初步分析認為所發射的是KN-23「朝鮮版伊斯坎德爾」戰術導彈、KN-24履帶式大口徑火箭炮、KN-25超大口徑多管火箭炮。

日關注變軌導彈避防衛能力

日本政府則確認朝鮮最少發射了6枚彈道導彈，飛行距離約300至400公里，最大高度約50至100公里。防衛相岸信夫稱此乃「絕不可忍」的挑釁行為，指朝鮮從多個地點同時試射「並不尋常」，且當中起碼有一枚是以「不規則軌道」飛行的導彈，表明它可以機動避開導彈防禦。

美韓上周四至上周六（2日至4日）在日本沖繩東南海域的公海上舉行聯合海軍演習，其間且有美國核動力航母「列根」號參與，為2017年11月來首次有涉及航母的美韓軍演。朝鮮向來抗議指相關軍演是侵略的排練，分析認為這次試射其中一個目的就是回應該次軍演。

朝鮮試射後，韓國國家安全室長金聖翰馬上主持國家安全保障會議，判斷朝鮮為「測試、挑戰」新政府安保準備。總統尹錫悅收會後報告後指示維持備戰，持續擴大韓美震懾力，包括繼續導彈防禦訓練。

（韓聯社/法新社/共同社）